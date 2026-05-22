OZN doborât de un F-16 deasupra SUA - Pentagonul publică imagini care stârnesc controverse uriașe

Sursă: war.gov

Un nou val de documente declasificate de Pentagon a readus în prim-plan unul dintre cele mai controversate episoade din seria fenomenelor aeriene neidentificate, după ce în înregistrări video apare momentul în care un avion de vânătoare F-16 ar fi lansat o rachetă asupra unui obiect misterios aflat în spațiul aerian american.

Materialele fac parte dintr-un pachet mai amplu de fișiere OZN publicate recent în cadrul unei inițiative de transparență susținute de administrația Trump, care a vizat desecretizarea unor înregistrări clasificate privind fenomenele anormale neidentificate.

Incidentul deasupra Lacului Huron: obiect lovit de o rachetă aer-aer

Potrivit informațiilor prezentate în documente și citate de presa internațională, incidentul ar fi avut loc pe 12 februarie 2023, deasupra Lacul Huron, în statul Michigan.

În materialele video , capturate în infraroșu, apare un obiect descris ca o „mică navă cu formă rotundă și margini zimțate”, care ar fi fost lovit de un sistem de armament aer-aer utilizat de un avion F-16. În urma impactului, obiectul pare să explodeze într-un eveniment luminos intens, fiind urmat de fragmentare și dispersie de resturi în aer.

În descrierea tehnică a armatei americane, incidentul este caracterizat drept o „interacțiune cinetică între două zone distincte de contrast”, în urma căreia subiectul inițial se fragmentează într-un model de dispersie radială, asociat unui eveniment energetic puternic.

Rachetă Sidewinder și întrebări fără răspuns

Într-o scrisoare transmisă în martie 2026, congresmena Anna Paulina Luna a solicitat desecretizarea completă a materialelor, menționând că ar fi fost utilizată o rachetă AIM-9X Sidewinder în timpul interceptării.

Documentele nu clarifică însă de ce a fost ordonată decolarea avionului de luptă, de unde a operat acesta și dacă epava obiectului a fost recuperată ulterior din Lacul Huron pentru analiză.

Val de 46 de materiale video noi declasificate

Acest episod face parte dintr-un set de 46 de înregistrări recent publicate de comitetul Pentagonului responsabil de desecretizarea dosarelor privind fenomenele aeriene neidentificate.

Potrivit oficialilor americani, aceste materiale includ atât imagini video, cât și înregistrări audio provenite din misiuni militare și spațiale, unele dintre ele datând din perioade istorice.

Declarații oficiale: „transparență fără precedent”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că publicarea acestor fișiere face parte dintr-un efort de transparență extinsă privind modul în care guvernul SUA investighează fenomenele anormale neidentificate.

Acesta a susținut că documentele, anterior clasificate, au alimentat speculații de-a lungul anilor și că publicul are dreptul să le analizeze în mod direct.

Materiale suplimentare: OZN-uri, Apollo și alte incidente

Noua tranșă de documente include și referințe la misiuni spațiale, inclusiv înregistrări audio din misiunea Apollo 12 din 1969, în care astronauții ar fi raportat apariția unor lumini și fenomene neobișnuite în spațiu.

NASA a explicat ulterior că aceste observații ar putea fi efecte vizuale interne experimentate de echipaj, fără legătură cu surse externe.

În documente apar și alte rapoarte privind sfere luminoase, obiecte aeriene rapide și fenomene observate deasupra zonelor militare sau oceanice, inclusiv în Golful Persic și Marea Chinei de Est.

Concluzia autorităților: date incomplete

Deși au fost publicate peste 200 de documente legate de fenomene aeriene neidentificate, oficialii americani au precizat că unele materiale nu au un lanț complet de verificare și ridică întrebări privind modul în care au fost colectate și autentificate.

În ciuda acestui aspect, interesul public pentru astfel de înregistrări rămâne ridicat, iar seria de desecretizări continuă să genereze dezbateri intense în spațiul public internațional.