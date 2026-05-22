Noua țeapă cu „donații” cu POS face victime în Belgia. O româncă de 22 de ani a fost arestată după ce oamenii s-au trezit fără bani în conturi

O tânără româncă a ajuns în arest în Belgia, după ce autoritățile au acuzat-o că ar fi pus la punct o metodă de fraudă bazată pe false donații caritabile și plăți efectuate cu POS-ul direct pe stradă.

Femeia, în vârstă de 22 de ani, este suspectată că aborda trecătorii și îi convingea să doneze sume mici pentru presupuse cauze umanitare, însă oamenii descopereau ulterior că din conturile lor dispăruseră mult mai mulți bani.

Victimele credeau că fac o donație rapidă

Potrivit anchetatorilor, românca se deplasa prin oraș cu un terminal POS și aborda persoane pe stradă, cerând donații aparent modeste printr-o simplă plată electronică.

Tânăra le-ar fi spus victimelor că reprezintă o organizație caritabilă sau că participă la o campanie de strângere de fonduri.

După efectuarea tranzacției, cei care acceptau să doneze observau ulterior că din conturile lor fuseseră retrase sume mult mai mari decât cele pe care credeau că le-au aprobat, scrie presa belgiană .

Autoritățile susțin că banii erau transferați ulterior în conturi bancare din străinătate.

Românca a fost arestată în urma unei anchete privind fraudele electronice

Polițiștii din zona Lanaken – Maasmechelen au intervenit vineri și au reținut-o pe femeie în cadrul unei anchete privind fraudele cu plăți electronice.

Ulterior, tânăra a fost prezentată în fața unui judecător de instrucție din Tongeren-Borgloon, care a decis plasarea ei în arest preventiv.

După audiere, femeia a fost transferată într-un penitenciar, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități și a numărului exact de victime.

Avertisment transmis de procurori: „Nu plătiți niciodată sub presiune”

Cu doar câteva zile înainte de arestare, Parchetul din Limburg avertizase deja populația cu privire la această metodă de fraudă.

Autoritățile au făcut apel la vigilență și le-au recomandat oamenilor să nu efectueze plăți rapide către persoane necunoscute care solicită donații pe stradă.

„Nu ezitați să refuzați. Nu plătiți niciodată sub presiune”, au transmis procurorii belgieni în mesajul de avertizare adresat populației.

Anchetatorii încearcă acum să afle dacă în spatele schemei se află și alte persoane implicate în această metodă de înșelătorie electronică.