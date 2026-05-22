Tulsi Gabbard pleacă de la șefia Comunității de Informații a Statelor Unite – nou șoc în administrația Trump

Tulsi Gabbard, șefa Comunității de Informații a Statelor Unite, a anunțat că se retrage din funcție la finalul lunii iunie. Decizia este motivată de diagnosticul grav al soțului ei. Demisia a fost confirmată oficial printr-o scrisoare transmisă președintelui Donald Trump și publicată de principalele televiziuni și publicații americane. Deși are orientare democrată, Gabbard a fost cooptată de Donald Trump în funcții‑cheie de securitate datorită poziției ferme privind reducerea implicării militare a SUA în străinătate.

Potrivit CBS News , Gabbard a explicat că soțul ei a fost diagnosticat cu o formă extrem de rară de cancer osos, iar ea trebuie „să fie alături de el în această luptă dificilă” . În scrisoare, ea subliniază că nu poate continua într-o funcție atât de solicitantă în timp ce familia trece printr-o criză medicală majoră.

NBC News notează că demisia va deveni efectivă pe 30 iunie, iar Gabbard este al patrulea membru al Cabinetului care părăsește administrația în acest an . Publicația subliniază că, deși a avut o relație tensionată cu unii oficiali din domeniul securității, plecarea ei nu este rezultatul unui conflict politic.

Pe de altă parte, o analiză Politico notează că decizia vine într-un moment sensibil, după operațiunile militare comune ale SUA și Israelului în Iran, care au testat poziția ei într-o administrație devenită tot mai dură în politica externă . Totuși, Gabbard insistă că plecarea este exclusiv motivată de situația familială.

CNBC și Fox News confirmă că președintele Trump a lăudat activitatea ei și a anunțat că funcția va fi preluată temporar de adjunctul Aaron Lukas, până la numirea unui nou director . Administrația de la Casa Albă trebuie acum să gestioneze o tranziție rapidă într-un domeniu și un moment extrem de critic.