Jurnalist Realitatea Plus, împins de aghiotanții lui Ilie Bolojan pentru că a întrebat despre banii pe microbuzele din Bihor - VIDEO
Corespondentul Realitatea Plus, Cristi Irimia
Președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru, alături de gărzile de corp ale premierului demis Ilie Bolojan, l-au împins pe Cristi Irimia, corespondent REALITATEA PLUS. Incidentul a avut loc după ce jurnalistul i-a adresat lui Ilie Bolojan întrebări despre microbuzele supraevaluate din Bihor.
Incident tensionat la Focșani: președintele PNL Vrancea, Dragoș Ciobotaru și unul dintre bodyguarzii premierului încearcă să-l impingă discret pe jurnalistul Cristi Irimia, după ce acesta a adresat întrebări despre microbuzele supraevaluate din Bihor. Mai mult, liderul liberal local îi sugerează corespondentului Realitatea Plus că ar putea pune întrebări despre obiectivul vizitat, pentru că este "mișto".
În imagini se vede cum reporterul este împins în timp ce Bolojan evită din nou întrebările.
