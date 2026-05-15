Doliu în baschetul românesc: Dumitru Lecca, fost selecționer al României și antrenor al Stelei, a murit

Baschetul românesc este în doliu după moartea lui Dumitru Lecca, unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria acestui sport. Federația Română de Baschet a anunțat decesul fostului selecționer al echipei naționale și al formației Steaua București, personalitate care și-a dedicat întreaga viață dezvoltării baschetului românesc.

Cine a fost Dumitru Lecca?

Născut în anul 1936, Dumitru Lecca a avut o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de cinci decenii, timp în care a format generații întregi de jucători și antrenori. Acesta a pregătit echipele naționale de juniori, tineret și seniori ale României și a activat la cluburi importante, printre care Academia Militară și Steaua București.

Federația Română de Baschet a transmis un mesaj emoționant după dispariția fostului tehnician, subliniind contribuția uriașă pe care acesta a avut-o la dezvoltarea sportului cu mingea la coș în România.

Pe lângă performanțele din cariera sportivă, Dumitru Lecca a avut și o poveste de viață aparte. Provenea dintr-o veche familie boierească și a trecut prin momente dificile în perioada regimului comunist, fiind inclusiv deținut politic în anii tinereții.

Cu toate încercările vieții, fostul antrenor și-a găsit echilibrul și vocația în baschet, sport pe care l-a slujit cu pasiune până în ultimii ani ai vieții.

În anul 2024, Dumitru Lecca și-a lansat volumul autobiografic intitulat Vis împlinit, carte în care a rememorat cele mai importante momente ale unei cariere remarcabile dedicate baschetului românesc.

Prin eleganță, cultură și profesionalism, Dumitru Lecca a devenit un simbol al baschetului românesc și un model pentru generațiile tinere de sportivi și antrenori.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă din partea foștilor elevi, colegi și iubitori ai sportului, care îl descriu drept unul dintre cei mai importanți oameni din istoria baschetului românesc.