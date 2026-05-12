Sorana Cîrstea, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma după o victorie superbă cu Ostapenko

Sorana Cîrstea continuă parcursul excelent la turneul Internazionali BNL d'Italia și s-a calificat în semifinalele competiției, după o victorie impresionantă în fața letonei Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Românca a dominat clar primul set, pe care și l-a adjudecat rapid, demonstrând un joc agresiv și foarte sigur pe serviciu.

În actul secund, confruntarea a devenit mult mai echilibrată, însă Sorana și-a păstrat calmul în momentele importante și a reușit să închidă partida în două seturi, obținând una dintre cele mai importante victorii ale sezonului.

Prin acest succes, Sorana Cîrstea ajunge în penultimul act al turneului de la Roma și se apropie de o nouă performanță importantă în circuitul WTA. În semifinale, românca va avea parte de un duel extrem de dificil, urmând să o întâlnească pe câștigătoarea sfertului de finală dintre Mirra Andreeva și Coco Gauff.

Partida dintre Andreeva și Gauff este programată în această seară, pe terenul central, nu înainte de ora 20:00 a României. Semifinala în care va evolua Sorana se va disputa joi, 14 mai, ora oficială urmând să fie anunțată după încheierea meciurilor de miercuri.

