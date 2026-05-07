Haos la Paris după calificarea PSG în finala Ligii Campionilor! Şase persoane au fost reţinute de poliţie

Potrivit informațiilor publicate de BFMTV, mii de suporteri au ieșit pe străzile capitalei franceze pentru a celebra calificarea formației pariziene în marea finală a Ligii Campionilor. Cele mai aglomerate zone au fost bulevardul Champs-Élysées și împrejurimile stadionului Parc des Princes.

Șase oameni, reținuți la Paris

Din cauza numărului mare de oameni, traficul pe Champs-Élysées a fost restricționat temporar, iar forțele de ordine au fost mobilizate masiv pentru a preveni eventuale violențe. În timpul petrecerilor de stradă au fost semnalate mai multe incidente minore, inclusiv folosirea de artificii și bombe fumigene.

Conform sursei citate , câteva persoane au încercat să pătrundă pe o rampă de acces către șoseaua de centură a Parisului, însă intervenția rapidă a poliției a împiedicat escaladarea situației. În urma acțiunilor forțelor de ordine, șase persoane au fost arestate pentru utilizarea de mortiere și participare la grupuri suspectate că intenționau să comită acte ilegale.

Autoritățile au confirmat și existența unor victime. Două persoane au suferit răni la nivelul mâinilor în urma utilizării materialelor pirotehnice, iar una dintre acestea se află în stare gravă, potrivit ultimului bilanț transmis de Prefectura Poliției din Paris.

În ciuda incidentelor , calificarea lui PSG în finala Ligii Campionilor a fost celebrată de mii de fani, într-o atmosferă intensă care a ținut capitala Franței sub supraveghere strictă până târziu în noapte.