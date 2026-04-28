Răzvan Lucescu, dezvăluire emoționantă despre ultimele clipe ale lui Mircea Lucescu: „Mă liniștea, îmi spunea că nu are nimic”

Sursă: realitatea.net

Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a decurs ultima conversație cu tatăl său, Mircea Lucescu, legendarul antrenor român decedat pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Mircea Lucescu i-a spus lui Răzvan că va veni la finala Cupei Greciei

Potrivit declarațiilor făcute de Răzvan, joi seara, cu o zi înainte ca „Il Luce" să sufere infarctul fatal, cei doi au vorbit pe WhatsApp. Mircea Lucescu i-a transmis fiului său că urmează să fie externat și că va fi prezent la finala Cupei Greciei, meci în care PAOK avea să piardă sâmbătă în fața celor de la OFI Creta, scor 2-3.

„Joi seara am vorbit. Vineri a avut infarctul. Mi-a zis că urmează să plece a doua zi acasă: «Voi fi bine, merg acasă. O să încep să ies la plimbare, voi veni la finală»", a declarat Răzvan Lucescu, conform prosport.ro.

Vineri, după infarct, nepotul Matei i-a mai pus telefonul câteva secunde, iar cei doi au apucat doar să se salute. „Era foarte obosit", a mărturisit Răzvan.

„Știind că nu e ok, mă liniștea"

Întrebat dacă a încercat să-l convingă pe tatăl său să renunțe la antrenorat, Răzvan a fost categoric: nu a existat nicio astfel de discuție. „Era viața lui, cum și eu o am pe a mea. Nu a încercat niciodată să mă convingă, mereu am știut să ne respectăm dorințele", a spus el.

Răzvan a mai dezvăluit că Mircea Lucescu a refuzat, practic, să accepte că era bolnav, chiar și în ultimele luni de viață. „Nu cred că a acceptat vreodată cu adevărat că era bolnav. Îmi spunea: «Nu am nimic, nu asculta pe nimeni, eu mă simt bine». Asta m-a și păcălit. De asta nu am mai venit la București, nu l-am mai văzut. Doar la telefon."

Regret, dar fără reproșuri

Deși recunoaște că îi pare rău că nu a fost alături de tatăl său în ultimele momente, Răzvan spune că nu își poate reproșa decizia. „Știu foarte bine că și el a considerat că e bine ca eu să stau aici, să îmi văd de treaba mea", a conchis antrenorul.