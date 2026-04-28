Trafic blocat pe A1 după un accident între un camion și un autoturism: o persoană este încarcerată

Sursă: Realitatea.Net

Traficul rutier este complet blocat marți pe autostrada A1, la kilometrul 285, pe sensul Sibiu–Sebeș, după un accident grav în care au fost implicate un camion și un autoturism. O persoană a rămas încarcerată.

Accidentul s-a produs pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva, la kilometrul 285, pe sensul de mers Sibiu - Sebeş.

Potrivit ISU Sibiu, din primele informaţii reiese că în accident sunt implicate un camion şi un autoturism. O persoană are nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Acolo au fost trimise două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie. De asemenea, intervine elicopterul SMURD Târgu Mureş.

Traficul rutier este blocat total.

