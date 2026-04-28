Trafic blocat pe A1 după un accident între un camion și un autoturism: o persoană este încarcerată
Accident A1, pe sensul Sibiu–Sebeș
Traficul rutier este complet blocat marți pe autostrada A1, la kilometrul 285, pe sensul Sibiu–Sebeș, după un accident grav în care au fost implicate un camion și un autoturism. O persoană a rămas încarcerată.
Accidentul s-a produs pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva, la kilometrul 285, pe sensul de mers Sibiu - Sebeş.
Potrivit ISU Sibiu, din primele informaţii reiese că în accident sunt implicate un camion şi un autoturism. O persoană are nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare. Acolo au fost trimise două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie. De asemenea, intervine elicopterul SMURD Târgu Mureş.
Traficul rutier este blocat total.
Citește și:
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News