Anca Alexandrescu: „Ilie Bolojan nu e nimic altceva decât un contabil pus de sistem să vândă tot ce a mai rămas din România”

Sursă: Realitatea PLUS

Un protest are loc la ușa premierului Ilie Bolojan, în timp ce AUR și PSD s-au întâlnit pentru a număra semnăturile necesare depunerii moțiunii de cenzură. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că premierul este susținut în continuare de sistem, acuzând existența unor rețele de boți, troli și site-uri care îl promovează și apără pe oficial.

Anca Alexandrescu susține că există „o mobilizare masivă” în favoarea lui Ilie Bolojan și a acuzat „rețeaua sorosistă” că îl promovează și îl apără public. În opinia sa, premierul ar fi trebuit să își dea demisia și să nu ducă țara într-o nouă criză politică.

Anca Alexandrescu acuză că Bolojan este susținut de „rețeaua soroșista”

„Nu știu cât tremură Ilie Bolojan, dar este foarte clar că este o mobilizare masivă în favoarea lui din partea sistemului și, aici, când vorbesc despre sistem, vorbesc despre cei care sunt în acea rețea sorosistă care, de ani de zile, sufocă România. Am văzut mai devreme o rețea de boți și de troli, de site-uri care îl promovează și îl apără pe Ilie Bolojan. Mă întreb cu banii cui? Bănuiesc că, cu banii cetățenilor, se fac toate aceste lucruri. Dacă nu, atunci cu banii care vin din afara țării, că altă explicație nu găsesc. Am văzut și că încep să apară trădătorii sorosiști care au fost infiltrați prin toate partidele. Și mă refer aici la celebra ONG-istă, doamna Stoiciu, de la PSD, care a refuzat să semneze moțiunea de cenzură. Am spus încă de când a adus-o Marcel Ciolacu și a încercat să transforme PSD-ul într-un partid progresist că nu are ce să caute un astfel de personaj. Aștept să văd și ceilalți trădători care își vor arăta fața. Așa vom vedea și noi pe cine a implantat sistemul în diverse partide, pentru că știm că lucrul ăsta se întâmplă”, a declarat Anca Alexandrescu.

Advertising

Advertising

Realizatoarea TV a afirmat că premierul ar fi avut 11 luni la dispoziție pentru a face reforme și că, în opinia sa, ar fi trebuit să demisioneze, nu să mențină țara într-o situație politică tensionată. Ea a criticat măsurile luate de Guvern, susținând că acestea au vizat în principal cetățenii, nu cheltuielile administrației. Alexandrescu a acuzat și existența unor persoane apropiate guvernării care ar beneficia de venituri mari și contracte cu statul.

„Ilie Bolojan nu e nimic altceva decât un contabil pus de sistem”

„Mai este foarte puțin până pe data de 5 mai, când Ilie Bolojan va pleca acasă. Mă surprinde că domnul Bolojan este, vai, preocupat acum de ce s-a întâmplat în Grecia. Păi domnul Bolojan a avut la dispoziție 11 luni de zile să facă curățenie în România. Nu l-a oprit nimeni, pentru că, atunci când i s-a spus din partea PSD-ului, partenerilor de guvernare, că este greșit ceea ce face și că nu poate să taie doar de la cetățeni, că trebuie să taie de la guvern și să taie din cheltuielile uriașe pe care le are guvernul, domnul Bolojan a zis că își asumă. Deci trebuie să-și asume și plecarea. Onest ar fi fost, dacă era într-adevăr un om cu coloană vertebrală și cu caracter, să-și dea demisia, să nu pună țara în această situație. Iată, sunt din ce în ce mai mulți oameni. Sunt oameni din toate categoriile, oameni cu care mă întâlnesc în fiecare zi.

Nu vrea nimeni pomană, toată lumea vrea să muncească, dar să fie plătit pe măsura muncii pe care o prestează. Nu băieții șmecheri din PNL, care, de ani de zile, fac șmecherii și fac aranjamente și au contracte cu statul și fac afaceri în energie, să primească miliardele de euro, și companiile străine pe care le favorizează Ilie Bolojan, iar românii să continue să taie, să taie, să strângă cureaua, pentru că așa au fost obișnuiți cei de la guvernare, să strângă cureaua cetățenii, iar ei să se lăfăie. Avem nenumărate exemple de personaje de la guvernare, chiar din partidul lui Ilie Bolojan, care se lăfăie cu venituri uriașe, cu mii de euro din consilii de administrație, iar, în fiecare zi, noi, presa, arătăm astfel de cazuri, oameni care n-au nicio pregătire în domeniu, care vin și doar strigă: lăsați, facem noi curățenie, facem reformă și, ce să vedeți, după 11 luni, constatăm că, de fapt, nu s-a făcut niciun fel de reformă, ci doar s-a tăiat de către un contabil, pentru că Ilie Bolojan nu e nimic altceva decât un contabil pus de sistem să vândă tot ce a mai rămas din România”, a mai subliniat aceasta.