Mobilizare amplă în Gorj: bărbat de 64 de ani, căutat cu drone și câini de urmă

Sursă: Realitatea.Net

Mobilizare impresionantă de forțe în județul Gorj pentru găsirea unui bărbat de 64 de ani, dat dispărut de către familie. Acesta este căutat de mai multe echipaje, inclusiv cu o dronă cu termoviziune și un câine de urmă.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați, luni seara, de o femeie de 58 de ani, din comuna Stănești, cu privire la faptul că, în jurul orei 8:30, fratele său Vasile Ciulavu, de 64 de ani, din aceeași localitate, a plecat de la locuința de domiciliu și nu a mai revenit.

"La fața locului s-au deplasat criminaliști care au efectuat cercetarea locului faptei și au fost constituite echipe de căutare compuse din polițiști, dotați cu un binoclu cu termoviziune, un polițist specializat, cu câine de urmă, pompieri din cadrul ISU Gorj, jandarmi din cadrul IJJ Gorj și lucrători ai Salvamont Gorj, dotați cu dronă cu termoviziune. Totodată, a fost solicitat sprijin și din partea Asociației Salvatorilor Voluntari 4x4. Persoana în cauză nu este cunoscută cu plecări anterioare de la domiciliu", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

Persoana căutată are circa 1,70 m înălțime, aproximativ 70 kg, o constituție atletică, ten deschis, chip rotund, păr cărunt și ochi albaștri.

În momentul plecării, purta pantaloni de trening de culoare gri, o geacă de stofă în combinație roșu-negru și ghete negre. Nu prezintă tatuaje ori semne particulare.

Cei care pot furniza detalii utile sunt rugați să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție.

Advertising