Zeci de persoane evacuate din localitatea Bogza județul Vrancea, după ce gospodăriile le-au fost inundate

Creșterea accentuată a debitului râului Slimnic, cauzată de ploile abundente din ultimele ore, a dus la inundarea mai multor gospodării din localitatea Bogza, județul Vrancea. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de echipajele de intervenție.

Update 08.06, ora 08:00 - Misiune de evacuare preventivă în localitatea Bogza, județul Vrancea, pe fondul creșterii debitului râului Slimnic

Echipajele de intervenție au acționat în cursul nopții pentru evacuarea apei din gospodării și dintr-un șanț de colectare.

La acest moment, acumulările de apă s-au retras într-un șanț de colectare, unde forțele de intervenție desfășoară operațiuni de evacuare către un teren agricol. Cu excepția persoanei ce a fost relocată la caminul cultural din localitate, celelalte 80 de persoane s-au întors în locuințe.

Nivelul apei în gospodării este în prezent redus, aproximativ 10 cm., fără a mai prezenta risc pentru siguranța persoanelor.

Pe străzile din localitate nu mai sunt acumulări importante de apă, doar unele bălți.

În acest moment, 1 singur echipaj acționează cu 1 motopompă pentru evacuarea apei din șanțul colector și refularea acesteia pe câmp, celelalte forțe fiind în monitorizare.

Forțele de intervenție continuă în cursul zilei de astăzi (08.06.2026) acțiunile de înlăturare a efectelor negative generate de eveniment.

Recomandăm cetățenilor:

- să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase;

- să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute;

- să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt;

- să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

Informații despre comportamentul recomandat în situații de urgență sunt disponibile pe platforma

fiipregatit.ro și în aplicat DSU.

ISU Vrancea

Autoritățile au precizat că precipitațiile au provocat ruperea unui mal de pământ, ceea ce a determinat revărsarea apelor și a pus în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitate.

Inițial, a fost dispusă evacuarea preventivă a 40 de persoane, însă verificările efectuate ulterior în teren au arătat că fenomenul are o amploare mai mare decât se estimase la început.

Pompierii au intervenit pentru salvarea a două femei, în vârstă de 60 și 62 de ani, în timp ce zeci de locuitori au reușit să se retragă din zonele afectate înainte ca situația să se agraveze.

Conform datelor furnizate de ISU Vrancea, nivelul apei a ajuns la aproximativ 30-40 de centimetri în curțile gospodăriilor și la circa 10 centimetri în unele locuințe. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici persoane care să necesite asistență medicală.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate importante forțe de intervenție, inclusiv două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, două motopompe, un microbuz destinat transportului persoanelor evacuate și două bărci.

Echipajele de salvatori rămân în teren și monitorizează permanent evoluția situației, intervenind pentru limitarea efectelor produse de creșterea nivelului apei și pentru protejarea locuințelor aflate în pericol.