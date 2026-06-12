Epidemia de Ebola se extinde în RDC. OMS avertizează că amploarea reală ar putea fi mai mare decât datele oficiale

Sursă: Realitatea.net

Epidemia de Ebola din estul Republicii Democratice Congo continuă să se extindă, iar Organizația Mondială a Sănătății avertizează că numărul cazurilor este în creștere.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Sănătății din RDC și preluate de OMS, până joi au fost confirmate 676 de cazuri, dintre care 136 de decese. Epidemia este asociată cu tulpina Bundibugyo, o formă rară de Ebola pentru care, în prezent, nu există vaccin sau tratament omologat.

Cazuri în 34 de zone sanitare

Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în provincia Ituri, aflată în nord-estul țării. Totuși, cazuri au fost semnalate în total în 34 de zone sanitare, din provinciile Ituri, Kivu de Nord și Kivu de Sud. OMS avertizează că răspândirea bolii este îngrijorătoare, mai ales în contextul mobilității ridicate a populației.

„Aproape în fiecare zi sunt identificate cazuri în alte zone sanitare, ceea ce reflectă atât amploarea reală a epidemiei - probabil mai mare decât cea detectată acum - cât şi mobilitatea crescută a populaţiei”, a declarat Olivier le Polain, șeful unității de Epidemiologie și analiză pentru intervenții a OMS.

Răspuns dificil din cauza insecurității

Organizația Mondială a Sănătății arată că răspunsul la epidemie este „deosebit de dificil”, deoarece sistemele sanitare din zonă sunt fragile, iar insecuritatea persistă. Totuși, OMS subliniază că Republica Democratică Congo „dispune totuşi de o experienţă solidă în gestionarea Ebola, în special în zonele afectate în prezent”.

„Răspunsul trebuie să se concentreze, în primul rând, pe capacităţile şi pe forţa de muncă deja existente şi experimentate”, a mai spus Olivier le Polain.

Amploarea epidemiei rămâne incertă

Reprezentantul OMS a atras atenția că autoritățile nu au încă o imagine completă asupra epidemiei, mai ales în zonele cu risc ridicat.

„Avem încă unghiuri moarte în anumite zone cu risc ridicat. Amploarea exactă a epidemiei rămâne incertă. Se va putea la ajunge la o mai bună vizibilitate pe măsură ce supravegherea, urmărirea contactelor şi capacităţile de testare vor fi consolidate în continuare, în special în Kivu de Nord”, a precizat el.

În ceea ce privește urmărirea contactelor, OMS spune că situația s-a îmbunătățit în ultimele săptămâni.

„Situaţia se îmbunătăţeşte (...) În prezent, reuşim să identificăm corect puţin peste 70% dintre contacte, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire semnificativă comparativ cu situaţia de acum una sau două săptămâni”, a adăugat reprezentantul OMS.

Ce măsuri recomandă OMS

Organizația Mondială a Sănătății a reamintit că măsurile de bază rămân esențiale pentru limitarea epidemiei. OMS recomandă „asigurarea unor înmormântări sigure şi demne, reducerea riscului de infectare în unităţile medicale, depistarea, izolarea şi îngrijirea rapidă a pacienţilor prin sporirea supravegherii şi a urmăririi contactelor, precum şi o mai bună implicare a comunităţii”. În Uganda, țară vecină unde virusul Ebola a fost confirmat la 15 mai, agenția sanitară a Uniunii Africane a anunțat că epidemia este „sub control”.