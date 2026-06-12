Un pahar de suc natural pe zi ar putea reduce riscul depresiei. Ce au descoperit cercetătorii

Sursă: Realitatea.Net

Un gest aparent banal, precum consumul zilnic al unui pahar de suc de fructe 100% natural, ar putea avea beneficii importante asupra sănătății psihice. Potrivit unui studiu recent publicat în prestigioasa revistă de specialitate British Journal of Nutrition, integrarea unui suc natural sau a unui smoothie într-o alimentație bogată în fructe și legume poate contribui la diminuarea unor indicatori asociați depresiei.

Cercetătorii subliniază că această practică nu reprezintă un tratament pentru depresie, însă poate deveni un instrument accesibil pentru îmbunătățirea calității dietei și susținerea echilibrului emoțional.

Cum poate influența alimentația sănătatea mintală

Specialiștii atrag atenția că depresia este o afecțiune complexă, care necesită diagnostic și tratament adecvat, inclusiv psihoterapie și, în anumite cazuri, medicație. Totuși, tot mai multe cercetări arată că alimentația și stilul de viață joacă un rol important în menținerea sănătății creierului.

În ultimii ani, mai multe studii au asociat consumul anumitor nutrienți, dezvoltarea masei musculare și adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase cu un risc redus de tulburări afective. Acum, cercetătorii aduc în prim-plan o metodă simplă și la îndemâna oricui: consumul regulat de suc natural fără zahăr adăugat.

Experimentul care a evidențiat efectele pozitive ale sucului natural

Pentru a evalua impactul alimentației asupra stării psihice, oamenii de știință au urmărit timp de patru săptămâni un grup de 42 de adulți care consumau în mod obișnuit foarte puține fructe și legume, sub recomandările nutriționale oficiale.

Participanții au fost împărțiți în trei categorii:

un grup care și-a păstrat alimentația obișnuită;

un grup care a consumat porțiile recomandate de fructe și legume integrale;

un grup care a respectat recomandările alimentare, dar a înlocuit una dintre porțiile zilnice cu un pahar de suc natural 100% sau un smoothie.

La finalul studiului, persoanele care și-au îmbunătățit dieta au prezentat scoruri mai bune în evaluarea simptomelor asociate depresiei. Cercetătorii au observat o reducere medie de aproximativ 2,5 puncte la markerii utilizați pentru măsurarea stării depresive, comparativ cu participanții care nu și-au modificat alimentația.

Cercetătorii: efectele sunt moderate, dar relevante

Courtney Neal, autorul principal al cercetării și specialist în cadrul Universității din Liverpool, a explicat că rezultatele sunt importante deoarece participanții nu sufereau de depresie clinică.

Acest aspect sugerează că îmbunătățirea calității alimentației poate avea efecte benefice chiar și în rândul persoanelor sănătoase, contribuind la menținerea unei stări emoționale mai bune și la prevenirea unor probleme de sănătate mintală.

Experții avertizează: sucul nu înlocuiește tratamentul

Deși concluziile studiului sunt încurajatoare, specialiștii în sănătate mintală recomandă prudență în interpretarea rezultatelor.

Psihologii și medicii atrag atenția că un pahar de suc natural nu poate trata depresia și nu trebuie privit ca o alternativă la intervențiile medicale consacrate. Alimentația reprezintă doar una dintre componentele unui stil de viață sănătos, alături de somn, activitate fizică și suport psihologic.

Legătura dintre intestin și creier: de ce fructele pot influența starea de spirit

Oamenii de știință explică faptul că beneficiile observate sunt strâns legate de relația dintre microbiomul intestinal și funcționarea creierului.

Fructele și legumele conțin fibre, vitamine și antioxidanți care hrănesc bacteriile benefice din intestin, reduc procesele inflamatorii și stimulează producția unor substanțe implicate în reglarea stării de spirit.

În plus, anumite sucuri, în special cele obținute din citrice, furnizează cantități importante de folat, un nutrient esențial pentru producerea dopaminei. Acest neurotransmițător este implicat în senzațiile de plăcere, motivație și bună dispoziție.

Ce recomandă nutriționiștii

Specialiștii susțin că cea mai bună strategie rămâne consumul regulat de fructe și legume integrale, însă un pahar de suc natural fără zahăr adăugat poate reprezenta o completare utilă a dietei.

În combinație cu o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos, acest obicei simplu ar putea contribui la susținerea sănătății mintale și la îmbunătățirea stării generale de bine, arată concluziile noii cercetări.