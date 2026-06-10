Sucuri care ajută la scăderea hipertensiunii arteriale. Combinații perfecte de fructe recomandate de specialiști

Pe lângă modificările legate de alimentație și stilul de viață, există și unele remedii naturale care pot contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Hipertensiunea este un factor de risc major pentru infarct miocardic, accident vascular cerebral și insuficiență renală. Aceasta este definită, în general, prin valori ale tensiunii arteriale mai mari de 140/90 mm Hg. De regulă, apare treptat și este favorizată de o dietă bogată în sare și grăsimi animale, de lipsa activității fizice, de obezitate și de diabet. Pe lângă schimbările de stil de viață, medicul poate recomanda și tratament medicamentos, însă anumite sucuri naturale din legume și fructe pot avea un rol adjuvant în menținerea tensiunii în limite normale.

Sucul de sfeclă roșie

Sucul de sfeclă conține nitrați, substanțe care se transformă în organism în oxid nitric. Acesta ajută la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge, îmbunătățind circulația și contribuind la scăderea tensiunii arteriale. În unele cazuri, efectele pot apărea la scurt timp după consum, iar o cură de câteva săptămâni poate avea beneficii mai stabile.

Mod de preparare: se mixează în blender o sfeclă roșie mică, tăiată cuburi, cu aproximativ 200 ml de apă, până se obține o consistență omogenă.

Sucul de roșii

Numeroase studii au asociat consumul zilnic de suc de roșii cu menținerea sănătății cardiovasculare și reducerea tensiunii arteriale. Un studiu realizat în Japonia în 2019 a arătat că acest suc poate contribui atât la scăderea tensiunii sistolice și diastolice, cât și a colesterolului.

Mod de preparare: sucul poate fi cumpărat sau preparat acasă. Roșiile (aprox. 10 bucăți) se fierb după ce sunt curățate și tăiate, apoi se pasează și se strecoară pentru eliminarea semințelor. Se poate ajusta gustul cu puțină sare și apă. Se recomandă aproximativ o cană (240 ml) pe zi.

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Sucul de țelină și portocale

Țelina are efect vasodilatator, ceea ce poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale. Portocalele aduc un aport important de potasiu, mineral care contribuie la eliminarea excesului de sodiu din organism.

Mod de preparare: se folosesc 3 tulpini de țelină și 3 portocale, care se mixează în blender, eventual cu puțină apă. Se poate consuma zilnic.

Sucul de prune

Sucul de prune este bogat în potasiu și antioxidanți, nutrienți care pot susține reducerea tensiunii arteriale și a colesterolului. În plus, are efect benefic asupra tranzitului intestinal, ajutând în caz de constipație.

Mod de preparare: se amestecă în blender aproximativ 250 g de prune fără sâmburi cu 700 ml de apă, până la omogenizare.

Sucul de rodie

Rodia este recunoscută pentru conținutul său ridicat de antioxidanți, care pot sprijini dilatarea vaselor de sânge și îmbunătățirea circulației, contribuind astfel la prevenirea hipertensiunii.

Mod de preparare: semințele unei rodii se mixează împreună cu o cană de apă, apoi amestecul se strecoară înainte de consum.

În ansamblu, aceste sucuri pot fi utile ca sprijin în controlul tensiunii arteriale, însă nu înlocuiesc tratamentul medical și recomandările specialistului.