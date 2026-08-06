La ce etaj este cel mai avantajos să îți cumperi un apartament. Detaliul care poate influența factura la energie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 18:45

Atunci când își aleg un apartament, majoritatea cumpărătorilor iau în calcul criterii precum prețul, suprafața, compartimentarea sau amplasarea. Există însă un aspect care adesea este trecut cu vederea, dar care poate avea un impact considerabil asupra cheltuielilor lunare cu încălzirea și răcirea locuinței: etajul la care este situat apartamentul.

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