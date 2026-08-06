La ce etaj este cel mai avantajos să îți cumperi un apartament. Detaliul care poate influența factura la energie

Atunci când își aleg un apartament, majoritatea cumpărătorilor iau în calcul criterii precum prețul, suprafața, compartimentarea sau amplasarea. Există însă un aspect care adesea este trecut cu vederea, dar care poate avea un impact considerabil asupra cheltuielilor lunare cu încălzirea și răcirea locuinței: etajul la care este situat apartamentul.
Poziționarea apartamentului în clădire, orientarea față de punctele cardinale, existența unor locuințe deasupra și dedesubt, precum și nivelul de izolație termică al imobilului influențează direct confortul interior și consumul de energie. Toți acești factori pot face diferența dintre facturi moderate și costuri semnificativ mai mari în sezonul rece sau în perioadele caniculare.
Ce etaje au, de regulă, cele mai mici costuri la energie
În blocurile de locuințe, apartamentele situate la etajele intermediare sunt considerate, în general, cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
Acestea sunt înconjurate de alte apartamente încălzite sau răcite, ceea ce reduce pierderile de căldură iarna și limitează supraîncălzirea vara. În plus, pereții exteriori sunt mai puțin expuși la variațiile mari de temperatură decât în cazul apartamentelor aflate la extremitățile clădirii.
Specialiștii în eficiență energetică arată că apartamentele situate între etajele doi și penultimul etaj au, în multe cazuri, cele mai mici necesități de încălzire și răcire, mai ales dacă blocul este anvelopat și are tâmplărie performantă.
Contează însă și orientarea locuinței. Apartamentele orientate spre sud și vest primesc mai mult soare pe parcursul zilei, ceea ce poate reduce consumul pentru încălzire în sezonul rece, dar poate crește necesarul de aer condiționat în timpul verii.
Ultimul și primul etaj pot avea facturi mai mari
Apartamentele aflate la ultimul etaj sunt cele mai expuse razelor soarelui în sezonul cald. Dacă terasa sau acoperișul nu sunt bine izolate, temperatura din locuință poate crește cu câteva grade peste cea din apartamentele aflate la etajele inferioare.
În aceste condiții, aparatul de aer condiționat va funcționa mai mult timp, iar consumul de energie electrică poate fi mai ridicat în lunile de vară.
Și iarna pot exista pierderi suplimentare de căldură prin acoperiș, mai ales în blocurile vechi sau în cele care nu au beneficiat de lucrări de reabilitare termică.
Nici apartamentele de la parter nu sunt întotdeauna cele mai avantajoase. Acestea pot pierde căldură prin planșeul aflat deasupra subsolului sau a spațiilor neîncălzite și pot necesita mai multă energie pentru menținerea unei temperaturi confortabile în sezonul rece.
Nu doar etajul contează
Deși poziția apartamentului influențează consumul de energie, aceasta nu este singurul factor important.
Facturile pot fi afectate și de:
calitatea izolației termice a blocului;
tipul ferestrelor și gradul lor de etanșeitate;
orientarea apartamentului față de punctele cardinale;
suprafața vitrată;
existența copacilor sau a altor clădiri care oferă umbră;
sistemul de încălzire și răcire folosit.
De exemplu, un apartament situat la ultimul etaj într-un bloc recent construit, cu acoperiș bine izolat și materiale moderne, poate avea costuri mai mici decât unul aflat la un etaj intermediar într-o clădire veche, fără izolație.
Ce merită să verifici înainte să cumperi un apartament
Dacă intenționezi să cumperi o locuință, este recomandat să nu te uiți doar la etaj, ci și la caracteristicile clădirii.
Verifică dacă blocul este anvelopat, întreabă dacă terasa sau acoperișul au fost reabilitate, cere informații despre consumul de energie din ultimele sezoane și observă orientarea apartamentului față de soare.
În multe cazuri, diferențele de consum dintre două apartamente cu aceeași suprafață pot fi semnificative doar din cauza amplasării lor în clădire.
Astfel, pentru cei care urmăresc costuri cât mai reduse cu încălzirea și răcirea, un apartament situat la un etaj intermediar, într-un bloc bine izolat și cu o orientare echilibrată, rămâne, în general, una dintre cele mai avantajoase alegeri, potrivit sursei.