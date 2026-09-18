Planta pe care merită să o ai în dormitor toamna. Poate ajuta la reducerea umezelii din aer

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 20:26

Toamna vine cu temperaturi mai scăzute, ploi mai frecvente și, în multe locuințe, cu o creștere a umidității. Diferențele dintre temperatura de afară și cea din interior pot favoriza apariția condensului, iar în spațiile insuficient aerisite pot apărea, în timp, pete de mucegai.

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