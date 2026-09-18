Planta pe care merită să o ai în dormitor toamna. Poate ajuta la reducerea umezelii din aer

Toamna vine cu temperaturi mai scăzute, ploi mai frecvente și, în multe locuințe, cu o creștere a umidității. Diferențele dintre temperatura de afară și cea din interior pot favoriza apariția condensului, iar în spațiile insuficient aerisite pot apărea, în timp, pete de mucegai.
Există însă câteva plante de apartament despre care specialiștii spun că pot contribui la reglarea umidității din încăperi. Printre acestea se numără crinul păcii, o plantă apreciată atât pentru aspectul său, cât și pentru faptul că preferă mediile mai umede.
De ce poate apărea mucegaiul mai ușor toamna
În perioada rece, locuințele sunt încălzite, iar aerul cald din interior poate intra în contact cu suprafețe reci, favorizând formarea condensului. Dacă încăperea nu este aerisită suficient, umiditatea se poate acumula.
O umiditate relativă ridicată, în special atunci când depășește aproximativ 60%, poate favoriza dezvoltarea mucegaiului. Din acest motiv, aerisirea regulată și controlul umidității sunt importante, mai ales în dormitoare și în încăperile unde există diferențe mari de temperatură.
Unele plante de apartament pot contribui într-o anumită măsură la gestionarea umidității, însă nu trebuie considerate un înlocuitor pentru ventilație sau pentru un dezumidificator atunci când problema este serioasă, spune experta Grace DiDomenico, conform express.co.uk
Crinul păcii, una dintre plantele potrivite pentru dormitor
Crinul păcii este una dintre plantele recomandate frecvent pentru spațiile interioare. Are frunze mari, verzi și flori albe, iar în mod natural preferă un mediu cu umiditate mai ridicată.
Tocmai această preferință pentru umezeală face ca planta să fie populară în încăperile în care aerul este mai umed. Îngrijit corespunzător, crinul păcii poate deveni și un element decorativ plăcut pentru dormitor.
Este important însă ca planta să nu fie udată în exces. Pământul permanent îmbibat poate favoriza apariția mucegaiului în ghiveci și a problemelor la nivelul rădăcinilor.
Iedera poate fi o altă opțiune
O altă plantă care poate fi luată în calcul este iedera. Aceasta este apreciată pentru aspectul său decorativ și este cunoscută pentru capacitatea de a contribui la îmbunătățirea calității aerului în anumite condiții.
Iedera poate absorbi o parte din umiditatea din mediul înconjurător, însă efectul unei singure plante asupra umidității unei camere este limitat. Pentru controlul real al umezelii, măsurile de bază rămân aerisirea și menținerea unui nivel adecvat de umiditate.
Cum reduci cu adevărat riscul de mucegai
Pe lângă plantele de apartament, există câteva măsuri simple care pot ajuta la prevenirea mucegaiului în sezonul rece:
aerisește zilnic camerele;
evită uscarea hainelor în dormitor, dacă este posibil;
verifică zonele în care apare frecvent condens;
nu lipi mobila complet de pereții reci;
monitorizează umiditatea cu un higrometru;
remediază rapid infiltrațiile sau pierderile de apă;
folosește un dezumidificator atunci când umiditatea rămâne ridicată.
Prin urmare, un crin al păcii sau o iederă pot fi adăugate în locuință pentru decor și pot contribui într-o anumită măsură la gestionarea umidității. Totuși, dacă pe pereți apare deja mucegai, cauza trebuie identificată și îndepărtată, deoarece o plantă nu poate rezolva singură problema.