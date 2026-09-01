Cine are dreptul să planteze flori și copaci în jurul blocului. Ce amenzi pot primi locatarii care modifică spațiul verde fără aprobare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 23:49

O zonă cu iarbă aflată chiar lângă un bloc poate părea locul perfect pentru câteva flori, un trandafir, un pom fructifer sau chiar un arbore. Totuși, faptul că locatarii întrețin de ani de zile o anumită suprafață nu înseamnă că aceasta le aparține și că pot decide singuri ce plantează sau ce lucrări fac acolo.

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