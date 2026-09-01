Cine are dreptul să planteze flori și copaci în jurul blocului. Ce amenzi pot primi locatarii care modifică spațiul verde fără aprobare
Copaci
O zonă cu iarbă aflată chiar lângă un bloc poate părea locul perfect pentru câteva flori, un trandafir, un pom fructifer sau chiar un arbore. Totuși, faptul că locatarii întrețin de ani de zile o anumită suprafață nu înseamnă că aceasta le aparține și că pot decide singuri ce plantează sau ce lucrări fac acolo.
Înainte de a amenaja o astfel de zonă, trebuie stabilit cine este proprietarul terenului și cine îl administrează. În funcție de situația juridică a suprafeței, regulile pot fi foarte diferite.
Legislația privind spațiile verzi este reglementată, în principal, prin Legea nr. 24/2007, în timp ce Legea nr. 196/2018 stabilește regulile referitoare la condominii și la proprietatea comună.
Spațiul verde din jurul blocului nu aparține automat asociației
Una dintre cele mai răspândite presupuneri este că terenul aflat în jurul unui bloc aparține automat proprietarilor apartamentelor sau asociației de proprietari.
În realitate, lucrurile pot fi mai complicate.
Suprafața respectivă poate face parte din proprietatea comună a condominiului, însă poate fi și teren aflat în proprietatea publică sau privată a unei autorități ori a unei alte persoane.
Pentru stabilirea situației juridice trebuie verificate actele de proprietate, documentația cadastrală și, după caz, evidențele administrației locale.
În anumite condiții, terenul aferent clădirii, curțile și grădinile pot reprezenta părți comune ale condominiului, dacă actele de proprietate nu prevăd altceva.
Asta înseamnă că nici proprietarul unui apartament situat la parter nu poate considera automat că bucata de teren aflată în dreptul ferestrei îi aparține exclusiv.
Poate un locatar să planteze un copac pe spațiul verde public?
Dacă terenul se află în proprietatea publică, locatarul nu poate decide în mod unilateral să îl transforme într-o grădină personală.
Amenajarea și administrarea spațiilor verzi publice intră în responsabilitatea proprietarului sau administratorului, cu respectarea legislației în vigoare. Pentru lucrările de amenajare există reguli privind alegerea materialului dendrologic și floricol, precum și condițiile în care acesta poate fi plantat.
Prin urmare, intenția de a înfrumuseța zona nu este suficientă pentru a permite orice intervenție.
Chiar dacă cineva dorește să planteze un tei, trandafiri, tuia, un pom fructifer sau un gard viu, trebuie mai întâi să verifice dacă are dreptul să intervină asupra terenului respectiv.
Legea permite cetățenilor să contribuie la amenajarea spațiilor verzi și la realizarea unor aliniamente de arbori și arbuști, însă aceste acțiuni trebuie să respecte prevederile legale aplicabile.
Când poate fi sancționat un locatar care intervine asupra spațiului verde
Plantarea unui copac fără aprobare nu înseamnă, în orice situație, că persoana va fi automat amendată. Pentru aplicarea unei sancțiuni trebuie să existe o faptă prevăzută și sancționată de lege.
În cazul spațiilor verzi publice, însă, intervențiile neautorizate pot duce la probleme. În funcție de situație, administratorul terenului poate solicita inclusiv înlăturarea amenajării și readucerea suprafeței la starea inițială.
Legea nr. 24/2007 prevede sancțiuni pentru anumite forme de folosire sau ocupare nelegitimă a terenurilor cu spații verzi.
Pentru persoanele fizice, în forma de lege menționată în material, amenzile sunt:
100-200 de lei pentru folosirea neautorizată a terenurilor cu spații verzi;
200-1.000 de lei pentru ocuparea nelegitimă a unor astfel de terenuri.
Sancțiunea depinde însă de fapta concretă și de modul în care aceasta este încadrată.
Ce fapte pot atrage sancțiuni
Un locatar poate ajunge să aibă probleme dacă, în funcție de situație:
utilizează fără drept un teren încadrat ca spațiu verde;
ocupă în mod nelegitim o suprafață verde;
deteriorează spațiul verde;
distruge sau afectează aleile ori sistemele existente în zonă;
intervine asupra stratului de sol fertil;
desfășoară anumite activități fără autorizațiile necesare.
Este importantă diferența dintre o simplă neînțelegere între vecini privind plantarea unui arbore pe un teren privat și o intervenție asupra unui spațiu verde public protejat de legislația specială.
Ce se întâmplă dacă terenul este proprietate comună
În situația în care terenul aparține condominiului, niciun proprietar nu poate pretinde că o anumită bucată de teren este doar a sa pentru simplul motiv că locuiește la parter sau că a îngrijit-o timp de mai mulți ani.
Părțile comune sunt destinate folosirii de către coproprietari, iar fiecare trebuie să le utilizeze astfel încât să nu afecteze drepturile celorlalți.
Prin urmare, dacă locatarii vor să transforme o anumită zonă într-o grădină comună, proiectul ar trebui discutat în cadrul condominiului, cu respectarea actelor de proprietate, a regulamentului și a regulilor privind administrarea proprietății comune.
În situațiile în care se urmărește schimbarea destinației unei părți comune sau acordarea unei folosințe exclusive, legea poate impune condiții suplimentare și acorduri ale proprietarilor.
Se poate amenaja o grădină în jurul blocului?
Da, astfel de proiecte sunt posibile, însă acordul informal dintre vecini nu este întotdeauna suficient.
Dacă terenul este proprietate comună, trebuie respectate regulile privind administrarea condominiului.
Dacă suprafața aparține domeniului public, locatarii trebuie să se adreseze autorității sau administratorului terenului și să urmeze procedura aplicabilă.
Prin urmare, faptul că toți vecinii sunt de acord ca în fața blocului să fie plantați trandafiri, legume, pomi fructiferi sau arbuști nu înseamnă automat că lucrările pot începe.
Acordul locatarilor nu schimbă proprietarul terenului și nu înlocuiește eventualele aprobări prevăzute de lege.
Cine trebuie să se ocupe de copacii bătrâni sau periculoși
O altă situație frecventă este cea a arborilor foarte bătrâni, uscați sau care prezintă un pericol pentru locatari și clădiri.
În cazul spațiilor verzi, proprietarii și administratorii au obligații privind întreținerea vegetației și trebuie să ia măsuri pentru protejarea persoanelor care ar putea fi afectate de ruperea sau desprinderea arborilor ori a unor părți ale acestora.
Un locatar nu ar trebui, prin urmare, să taie singur un copac considerat periculos.
Sesizarea trebuie făcută către proprietarul sau administratorul terenului și, după caz, către autoritatea competentă.
Există și reguli speciale pentru intervențiile asupra anumitor arbori ornamentali aflați pe spațiile verzi publice. În cazul unor specii precum teiul, salcâmul, castanul, arțarul, mesteacănul sau stejarul, tăierile în coroană sunt supuse unor restricții, cu anumite excepții prevăzute de lege.
Cum verifici cui aparține terenul din fața blocului
Înainte de a planta orice arbore sau de a amenaja o grădină, locatarii ar trebui să afle mai întâi situația juridică a terenului.
Primul pas poate fi verificarea documentelor de proprietate și a situației cadastrale. De asemenea, informații pot fi solicitate de la primărie, mai ales în cazul terenurilor care ar putea face parte din domeniul public.
Autoritățile locale trebuie să țină evidența spațiilor verzi prin registre locale, care sunt actualizate atunci când apar modificări.
Practic, un locatar ar trebui să urmeze câțiva pași simpli:
1. Să verifice cine deține terenul.
2. Să afle dacă suprafața este încadrată ca spațiu verde și cine o administrează.
3. Să solicite informații de la primărie dacă este vorba despre teren public.
4. Să consulte actele și regulamentele asociației dacă terenul este proprietate comună.
5. Să verifice regulile locale privind plantarea și întreținerea arborilor.
6. Să nu taie sau modifice arborii existenți înainte de a afla cine are dreptul să intervină.
Grădinile comunitare, o alternativă pentru locatari
În ultimii ani, în mai multe orașe din România au apărut inițiative de tip grădină urbană sau grădină comunitară.
Spre deosebire de situația în care un singur locatar plantează câteva flori în fața blocului, o grădină comunitară presupune, de regulă, un spațiu identificat, un grup de utilizatori, reguli de administrare și o formă de colaborare cu proprietarul sau administratorul terenului.
Astfel de proiecte pot include flori, plante aromatice, legume, arbuști sau alte plante ornamentale.
La casă situația este diferită față de bloc
Regulile nu sunt identice în cazul unei case și al unui apartament într-un condominiu.
Dacă proprietarul unei case plantează un copac pe terenul său, trebuie să țină cont, printre altele, de regulile privind vecinătățile și distanța față de hotar.
La bloc, însă, primul lucru care trebuie stabilit este cine deține terenul din jurul imobilului.
Dacă este spațiu public, un locatar nu poate decide singur asupra lui. Dacă este proprietate comună, terenul aparține coproprietarilor, iar folosirea sa trebuie să respecte regulile aplicabile proprietății comune.
Nu planta înainte să verifici situația terenului
Un gest aparent banal, precum plantarea unui copac sau amenajarea unei mici grădini, poate genera conflicte sau chiar sancțiuni dacă este făcut pe un teren asupra căruia locatarul nu are dreptul să decidă.
Faptul că persoana locuiește la parter, că întreține zona de ani de zile sau că ceilalți vecini sunt de acord nu îi conferă automat drept de proprietate asupra spațiului.
Cel mai important este să fie verificat regimul juridic al terenului, proprietarul, administratorul și eventualele aprobări necesare.
În același timp, legislația nu împiedică implicarea cetățenilor în amenajarea spațiilor verzi. Dimpotrivă, participarea comunității poate contribui la crearea unor zone verzi mai bine întreținute. Diferența este că asemenea inițiative trebuie organizate cu respectarea regulilor aplicabile terenului respectiv.
Pe scurt, înainte de lopată și răsaduri, primul pas ar trebui să fie verificarea actelor.
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