Pepene galben la grătar. Desertul delicios, gata în câteva minute

Pepenele galben este unul dintre fructele preferate ale verii, însă poate fi transformat foarte ușor într-un desert diferit de felul în care este consumat de obicei.
Preparat pe grătar, fructul capătă o aromă mai intensă, iar zahărul brun formează o crustă ușor caramelizată care îi accentuează dulceața naturală.
Rețeta este simplă și nu necesită multe ingrediente. Câteva felii de pepene galben, puțin unt și zahăr brun sunt suficiente pentru baza desertului, iar înghețata, iaurtul grecesc și alunele adaugă contraste de temperatură și textură.
Ingrediente pentru pepene galben la grătar
1 pepene galben
unt
zahăr brun
înghețată sau iaurt grecesc, pentru servire
alune tăiate grosier, pentru servire
Pentru această rețetă este recomandat un pepene galben copt, aromat și suficient de ferm pentru a putea fi tăiat în felii groase. Un fruct prea moale se poate desprinde mai ușor atunci când este pus pe grătar.
Cum se pregătește pepenele
Pepenele galben se spală bine, apoi se taie în jumătate. Semințele și partea fibroasă din interior se îndepărtează cu ajutorul unei linguri.
Cele două jumătăți se taie apoi în felii groase, astfel încât acestea să își păstreze forma în timpul preparării. Feliile se ung pe ambele părți cu puțin unt și se presară cu zahăr brun.
Untul ajută la rumenirea fructului, în timp ce zahărul brun se caramelizează la contactul cu suprafața încinsă și contribuie la formarea unei cruste fine.
Cât se ține pepenele pe grătar
Grătarul trebuie să fie bine încins înainte ca feliile de pepene să fie așezate pe suprafața de gătire.
Feliile se pun pe grătar și se lasă până când pe suprafața lor apar dungile caracteristice. Nu este nevoie de o preparare îndelungată, deoarece scopul este rumenirea ușoară a fructului și intensificarea aromei, nu gătirea completă a acestuia.
Când feliile au prins urmele grătarului și zahărul s-a caramelizat ușor, acestea se scot și se lasă câteva minute să se răcorească.
Cum se servește desertul
Pepenele galben la grătar poate fi servit atât cald, cât și după ce s-a răcit ușor. Una dintre cele mai simple variante este asocierea cu o cupă de înghețată.
Contrastul dintre fructul încă ușor călduț și înghețata rece face desertul mai interesant, în timp ce dulceața pepenelui și aroma zahărului caramelizat completează gustul.
Pentru o variantă mai puțin dulce, înghețata poate fi înlocuită cu iaurt grecesc. Acesta aduce o notă ușor acrișoară și o textură cremoasă, care se potrivește cu fructul rumenit.
Deasupra se presară alune tăiate grosier. Acestea adaugă o textură crocantă și completează desertul fără să fie nevoie de alte ingrediente.
De ce merită încercat pepenele galben la grătar
Prin prepararea pe grătar, pepenele galben își schimbă textura și aroma. Căldura intensifică gustul fructului, iar zahărul brun contribuie la caramelizarea suprafeței.
Rețeta poate fi pregătită rapid atunci când este nevoie de un desert simplu, mai ales în zilele în care grătarul este deja încins pentru alte preparate. Nu necesită aluat, creme sau un timp îndelungat de preparare.
Pepenele galben poate fi astfel transformat dintr-un simplu fruct de sezon într-un desert cald, aromat și crocant la exterior, servit cu înghețată sau iaurt grecesc și alune.