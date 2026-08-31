Horoscopul toamnei 2026. Schimbări importante pentru toate zodiile, din septembrie până în noiembrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 19:16

Toamna anului 2026 vine cu schimbări importante în plan astrologic. Echinocțiul de toamnă aduce echilibru și armonie, însă începutul lui octombrie schimbă ritmul: Venus și Mercur intră în retrogradare, punând accent pe relații, comunicare și bani. Pentru toate zodiile, urmează o perioadă în care răbdarea și reevaluarea vor conta mai mult decât acțiunea.

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