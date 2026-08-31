Horoscopul toamnei 2026. Schimbări importante pentru toate zodiile, din septembrie până în noiembrie

Toamna anului 2026 vine cu schimbări importante în plan astrologic. Echinocțiul de toamnă aduce echilibru și armonie, însă începutul lui octombrie schimbă ritmul: Venus și Mercur intră în retrogradare, punând accent pe relații, comunicare și bani. Pentru toate zodiile, urmează o perioadă în care răbdarea și reevaluarea vor conta mai mult decât acțiunea.
Berbec
Toamna te provoacă să-ți gestionezi impulsivitatea. Pe 17 septembrie, Chiron retrograd intră în Berbec, readucând în atenție răni vechi legate de identitate și de curajul de a fi tu însuți, un proces lent, dar vindecător, dacă îi dai timp. Luna Plină din 26-27 septembrie cade chiar în semnul tău, aducând claritate asupra unui subiect pe care l-ai tot amânat. Octombrie-noiembrie cer prudență în comunicare și în deciziile financiare, din cauza dublei retrogradări Venus-Mercur.
Taur
Sezonul Balanței, la începutul toamnei, îți pune accent pe casă, familie și confort, un moment bun pentru a-ți reorganiza spațiul personal. Retrogradarea lui Venus, planeta ta conducătoare, din 3 octombrie până pe 13 noiembrie, te invită la introspecție în plan sentimental și financiar, nu e momentul ideal pentru achiziții mari sau declarații impulsive, ci pentru a revizui ce funcționează cu adevărat în relațiile tale.
Gemeni
Cu Mercur, planeta ta conducătoare, intrând retrograd pe 24 octombrie, toamna asta te cere să încetinești exact acolo unde ești, de obicei, cel mai rapid: comunicare, contracte, decizii de moment. Perioada 24 octombrie - 13 noiembrie e ideală pentru revizuit proiecte vechi, nu pentru lansat altele noi. În schimb, septembrie, cu energia de Balanță din jur, îți aduce conversații plăcute și conexiuni sociale binevenite.
Rac
Începutul toamnei te ține aproape de casă și de proiectele personale, cu Soarele în Balanță punând accent pe echilibrul dintre muncă și viață privată. Spre final de septembrie, Marte intră în Leu, activând zona ta de resurse comune și transformare, un moment bun pentru a clarifica o situație financiară rămasă neclară. Perioada retrogradărilor din octombrie-noiembrie te îndeamnă la răbdare în relațiile apropiate.
Leu
Marte intră în semnul tău pe 27 septembrie, aducând energie, pasiune și dorința de a acționa din inimă, nu doar din calcul. E un moment bun pentru lideri și pentru oricine vrea să inspire prin acțiuni curajoase și generoase, perioada favorizează și jocul, arta, timpul petrecut cu cei mici. Spre finalul toamnei, Jupiter ajunge, la rândul lui, în semnul tău, aducând un plus de încredere și oportunități de exprimare creativă pe termen mai lung.
Fecioară
Luna Nouă din 10 septembrie cade chiar în semnul tău, aducând ocazia perfectă de a-ți reîmprospăta rutinele, prioritățile și planurile pentru restul anului. Lecția toamnei pentru tine: uneori, păstrarea unei relații contează mai mult decât a avea dreptate. Cu Saturn retrograd influențând zona parteneriatelor, merită să acorzi atenție dorințelor mai mici ale celor apropiați, chiar dacă timpul pare insuficient, altfel, tensiunea se poate extinde și spre plan financiar.
Balanță
Sezonul tău începe oficial pe 22 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă, patru săptămâni dedicate frumosului, armoniei și relațiilor, guvernate de Venus, planeta ta conducătoare. E momentul ideal pentru a-ți înnoi garderoba, casa sau grădina, pentru a socializa și a întări legăturile importante. Simbolul tău, balanța, îți amintește să rezolvi orice chestiune legală rămasă în așteptare și să adopți o abordare moderată în obiceiurile zilnice. Atenție, însă: chiar Venus, planeta ta, intră retrogradă pe 3 octombrie, un semnal să nu iei decizii pripite în dragoste chiar în praznicul propriului sezon.
Scorpion
Toamna asta se joacă, practic, în curtea ta: Soarele intră în Scorpion pe 23 octombrie, chiar quando Mercur devine retrograd, tot în semnul tău, pentru trei săptămâni. E o perioadă densă, care cere reflecție profundă, nu decizii rapide, perfectă pentru cercetare, terapie, sau orice proces care necesită să sapi sub suprafață. Venus retrogradează și ea prin semnul tău la începutul lui octombrie, aducând teme legate de intimitate și valori personale înapoi în discuție.
Săgetător
Odată ce Soarele ajunge în Scorpion, zona ta de resurse comune și transformare intră în prim-plan, un moment bun pentru a clarifica datorii, moșteniri sau parteneriate financiare. Retrogradările din jurul tău (Venus, Mercur) te îndeamnă la prudență în călătorii sau proiecte externe planificate impulsiv. Spre final de noiembrie, Soarele intră chiar în semnul tău, redându-ți energia caracteristică, optimistă și expansivă.
Capricorn
Saturn, planeta ta conducătoare, rămâne retrograd până pe 10 decembrie, menținând un ton de introspecție și recalibrare a obiectivelor pe termen lung. Toamna nu e momentul marilor lansări, ci al fundației solide, verifică ce structuri din viața ta au nevoie de consolidare, înainte de a construi ceva nou. Sezonul de Balanță de la început de toamnă îți aduce, în schimb, ocazii plăcute de socializare, un contrast util față de seriozitatea ta obișnuită.
Vărsător
Zona ta de prietenii și proiecte de grup e activată de energia socială a sezonului de Balanță, la începutul toamnei, un moment bun pentru colaborări și rețele noi. Dubla retrogradare Venus-Mercur din octombrie-noiembrie te cere să revii asupra unor angajamente sau prietenii mai vechi, clarificând ce merită păstrat și ce e timpul să lași în urmă.
Pești
Chiron, planeta asociată vindecării profunde, rămâne activă în discuție și pentru tine, prin opoziția cu Berbecul, un proces lent de vindecare a unor răni legate de granițe personale. Eclipsa lunară din 27 august, chiar în semnul tău, continuă să-și facă efectele resimțite pe tot parcursul toamnei, aducând închideri de cicluri emoționale importante. Retrogradările din jur te îndeamnă la răbdare, nu tot ce pare blocat rămâne așa, dar are nevoie de timpul lui, potrivit sursei.