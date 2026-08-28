Gem de prune fără zahăr pentru iarnă. Rețeta simplă și gustoasă, fără conservanți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 14:16

Gemul de prune este nelipsit din cămările românilor. În fiecare an, la începutul toamnei, prunele bine coapte sunt transformate într-un preparat aromat, care poate fi păstrat până în primăvară. Pentru cei care preferă să evite zahărul, am găsit o rețetă simplă și delicioasă, numai bună pentru iarnă.

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