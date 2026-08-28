Gem de prune fără zahăr pentru iarnă. Rețeta simplă și gustoasă, fără conservanți

Gemul de prune este nelipsit din cămările românilor. În fiecare an, la începutul toamnei, prunele bine coapte sunt transformate într-un preparat aromat, care poate fi păstrat până în primăvară. Pentru cei care preferă să evite zahărul, am găsit o rețetă simplă și delicioasă, numai bună pentru iarnă.
Cum alegi prunele
Pentru un gem de prune fără zahăr cât mai gustos, este important să folosești fructe bine coapte, dulci și sănătoase. Prunele se spală, se curăță de sâmburi și se verifică atent înainte de preparare.
Cu cât fructele sunt mai coapte și mai dulci, cu atât gemul va avea o aromă mai intensă, chiar și fără adaos de zahăr. Rețeta nu necesită multe ingrediente și poate fi pregătită cu ușurință acasă.
Rețetă de gem de prune fără zahăr pentru iarnă
Ingrediente:
2 kilograme de prune bine coapte;
zeama de la o jumătate de lămâie, opțional;
scorțișoară, după gust, opțional;
vanilie, după gust, opțional.
Mod de preparare:
Prunele se spală bine, se scot sâmburii și se taie în bucăți. Acestea se pun într-o cratiță încăpătoare, de preferat cu fundul gros, și se fierb la foc mic.
Pe măsură ce prunele se încălzesc, fructele își vor lăsa zeamă. Gemul trebuie amestecat periodic pentru a evita lipirea de fundul vasului.
Fierberea se continuă la foc mic până când apa se evaporă treptat, iar compoziția începe să capete consistența unui gem. Prepararea poate dura mai mult decât în cazul gemului cu zahăr, deoarece prunele trebuie lăsate să se reducă suficient.
Spre final, se poate adăuga zeamă de lămâie, scorțișoară sau puțină vanilie, în funcție de preferințe. Gemul este gata atunci când devine suficient de gros și nu se împrăștie imediat atunci când este pus pe o farfurie rece.
Cum păstrezi gemul de prune pentru iarnă
Gemul fierbinte se pune în borcane curate și sterilizate, care se închid imediat. Pentru păstrarea peste iarnă, este important ca borcanele și capacele să fie pregătite corespunzător, iar produsul să fie depozitat într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină.
Pentru că nu conține zahăr adăugat, gemul de prune necesită o atenție deosebită la igienă și la procesul de conservare. Orice borcan care prezintă semne de fermentare, mucegai sau capac umflat nu trebuie consumat.
Gemul de prune fără zahăr pentru iarnă poate fi servit la micul dejun, alături de pâine prăjită, sau poate fi folosit la clătite, prăjituri și alte deserturi de casă.