La cât timp trebuie spălate pernele pe care dormi. Motivul pentru care schimbarea feței de pernă nu este suficientă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 09:09

Schimbarea regulată a feței de pernă este un obicei important pentru menținerea unui pat curat, însă nu înlocuiește spălarea pernei. Dacă te întrebi cât de des se spală perna și cum trebuie curățată corect, este important să ții cont de materialul din care este realizată și de recomandările producătorului. Perna intră în contact cu pielea și părul în fiecare noapte, iar în timp poate acumula transpirație, uleiuri naturale, praf și alte impurități. De aceea, curățarea și întreținerea periodică a pernei ar trebui să facă parte din rutina de igienă a dormitorului.

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