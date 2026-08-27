Colagenul din farfurie care bate suplimentele scumpe din farmacii. Ce alimente trebuie să mănânci pentru o piele fără riduri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 19:56

Colagenul este una dintre principalele proteine structurale ale organismului, având un rol important pentru piele, țesuturi și articulații. Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală scade, iar alimentația poate furniza atât surse de colagen, cât și nutrienți implicați în formarea acestei proteine.

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