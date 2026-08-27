Sărbătoarea zilei, 27 august: Sfântul Fanurie, prăznuit azi. Viața, minunile și tradițiile din această zi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 07:12

Sfântul Fanurie este prăznuit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 27 august. Cunoscut drept ocrotitorul celor care pierd lucruri, dar și al celor care caută un răspuns sau o cale de urmat în momente de îndoială, Sfântul Fanurie este cinstit prin rugăciune și prin fapte de milostenie. Este cruce neagră în calendar.

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