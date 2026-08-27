Sărbătoarea zilei, 27 august: Sfântul Fanurie, prăznuit azi. Viața, minunile și tradițiile din această zi

Sfântul Fanurie este prăznuit de Biserica Ortodoxă în fiecare an, pe 27 august. Cunoscut drept ocrotitorul celor care pierd lucruri, dar și al celor care caută un răspuns sau o cale de urmat în momente de îndoială, Sfântul Fanurie este cinstit prin rugăciune și prin fapte de milostenie. Este cruce neagră în calendar.
Cine a fost Sfântul Fanurie
Sfântul Fanurie s-a născut în insula Rodos, în Grecia, însă data nașterii sale nu este cunoscută. Potrivit tradiției, el a fost cel mai mare dintre cei doisprezece frați.
După moartea tatălui său, familia a trecut printr-o perioadă dificilă. Mama Sfântului Fanurie a început să cânte și să danseze în diferite locuri, ajungând, potrivit relatărilor despre viața sa, să ducă o viață departe de credință.
Când a descoperit cum trăia mama sa, Fanurie a ales să se retragă în pustiu. Aici a primit Sfântul Botez și a început o viață dedicată rugăciunii și credinței.
După o perioadă, s-a întors în orașul natal, unde a aflat că mama sa murise după ce fusese descoperită de el într-un local. Tot atunci a aflat că frații săi se răspândiseră în diferite părți ale lumii.
Sfântul Fanurie și minunile sale
După această experiență, Sfântul Fanurie s-a întors în pustiu, unde a dus o viață aspră, în post și rugăciune. Potrivit tradiției, mânca o singură dată la trei zile.
Prin rugăciune, Sfântul Fanurie ar fi săvârșit numeroase minuni. A vindecat oameni surzi și orbi, iar pe cei care se apropiau de el îi boteza și îi învăța dreapta credință.
În ciuda minunilor pe care le săvârșea, Sfântul Fanurie a fost nevoit să părăsească cetatea din cauza răutății și necredinței oamenilor. Aceștia susțineau că minunile sale nu erau săvârșite cu ajutorul lui Dumnezeu, ci prin puterea demonilor.
Potrivit tradiției, Sfântul Fanurie a ajuns în Egipt, unde a săvârșit o nouă minune: a readus la viață fiica regelui. Impresionați de această minune, împăratul și slujitorii săi au primit Sfântul Botez.
Martiriul Sfântului Fanurie
După o vreme, vrăjitorii din Egipt s-au ridicat împotriva Sfântului Fanurie. Acesta a fost supus unor chinuri cumplite, fiind torturat și mutilat. I-au fost tăiate mâinile și degetele de la picioare, urechile, iar dinții i-au fost smulși. A fost bătut cu pietre și, în cele din urmă, i s-a tăiat capul.
Astfel, Sfântul Fanurie și-a încheiat viața pământească, devenind martir al credinței creștine.
Descoperirea moaștelor Sfântului Fanurie
Moaștele Sfântului Fanurie ar fi fost descoperite în jurul anului 1500, de câțiva păstori, într-o peșteră. Alături de moaște a fost găsită și o piele de animal pe care era scrisă viața Sfântului Fanurie.
Descoperirea a contribuit la răspândirea cultului său, iar Sfântul Fanurie a devenit unul dintre sfinții cunoscuți și cinstiți în special pentru ajutorul oferit celor aflați în nevoie.
Ce tradiții se respectă de Sfântul Fanurie
Una dintre tradițiile asociate zilei de 27 august, când este prăznuit Sfântul Fanurie, este pregătirea și împărțirea unor turte sau prăjituri către oamenii săraci.
Obiceiul este legat de tradiția potrivit căreia Sfântul Fanurie făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale. De aceea, credincioșii pregătesc și împart aceste daruri, însoțindu-le de rugăciune.
Numele Fanurie provine din limba greacă și este asociat cu sensul de „cel ce arată” sau „cel care descoperă”. Din acest motiv, Sfântul Fanurie este considerat, în tradiția populară, ocrotitorul celor care au pierdut un lucru și al celor care caută luminare și îndrumare în momente de îndoială.
Sfinții pomeniți pe 27 august
În aceeași zi, Biserica îi pomenește și pe:
Mâine, 28 august, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Moise Etiopianul.
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sursa: crestinortodox.ro