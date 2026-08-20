Ilie Bolojan, despre legea salarizării: „Comisia Europeană nu a respins propunerea, ci au pus nişte semne de întrebare şi nişte clarificări”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:06

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Comisia Europeană a transmis observații și solicitări de clarificare asupra proiectului legii salarizării unitare, iar Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii lucrează la revizuirea documentului. Miza este îndeplinirea unui jalon din PNRR, de care depinde accesarea a 770 de milioane de euro.

Distribuie articolul