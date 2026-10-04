Pariul lui Miron Mitrea pentru viitorul premier. Pe cine crede că îl va desemna Nicușor Dan și cu ce probleme se va confrunta în parlament

Publicat 4 oct. 2026, 19:33 Actualizat 4 oct. 2026, 19:35 Sursă Realitatea PLUS

Mâine sunt programate noi consultări oficiale ale președintelui Nicușor Dan cu partidele politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Analistul politic Miron Mitrea consideră că șeful statului ar trebui să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu și susține că, indiferent de formula în care se va forma viitoarea majoritate, guvernul va fi unul fragil.

Distribuie articolul