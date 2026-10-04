Pariul lui Miron Mitrea pentru viitorul premier. Pe cine crede că îl va desemna Nicușor Dan și cu ce probleme se va confrunta în parlament
Pariul lui Miron Mitrea pentru viitorul premier
Mâine sunt programate noi consultări oficiale ale președintelui Nicușor Dan cu partidele politice pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Analistul politic Miron Mitrea consideră că șeful statului ar trebui să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu și susține că, indiferent de formula în care se va forma viitoarea majoritate, guvernul va fi unul fragil.
Într-o nouă ediție a emisiunii „Culisele Puterii” la Realitatea PLUS, Mitrea a criticat modul în care președintele a gestionat până acum desemnarea premierului. Analistul a explicat și dificultățile pe care le-ar avea Sorin Grindeanu în cazul în care ar încerca să formeze o majoritate parlamentară din voturile unor parlamentari proveniți din grupuri diferite.
Miron Mitrea spune că Nicușor Dan a amânat prea mult desemnarea premierului
În opinia lui Miron Mitrea, președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să ia mai devreme o decizie în privința persoanei care să preia funcția de premier. Analistul spune că speră ca șeful statului să facă, în cele din urmă, nominalizarea anunțată pentru ziua de mâine.
„El a ținut toată vara în sertar această problemă a desemnării unui prim-ministru, ceea ce mi se pare greșit. Mi s-a părut greșit. Acum sperăm că se ține de cuvânt că mâine face o nominalizare
Hai să înțelegem: atâta vreme cât trântește ușa AUR-ului, și a trântit-o din nou, sunt două soluții de a face o majoritate: una ca PNL-ul să se răzgândească și să voteze un guvern în care să fie și PSD-ul, ceea ce atâta vreme cât Bolojan e președinte de partid, este greu de imaginat. Și a doua este să existe niște revolte în parlament și parlamentari din grupuri diferite să voteze doar de frică, nu cumva să-i trimită Nicușor acasă.
Indiferent de soluția la care se va ajunge, tot un guvern fragil va fi. Pentru că dacă, așa cum ar fi normal, îl nominalizează mâine pe Sorin Grindeanu, așa ar fi fost normal să facă de la început. A inventat chestia cu ăia împreună sunt mai mulți decât ești tu singur. Da, dar atunci dacă se puneau AUR-ul cu POT, cu ce mai are Șoșoacă, erau mai mulți, de ce nu îi ia și pe ei în seamă?
Deci a fost un argument de-ăsta așa, să ne țină de vorbă. Mâine eu cred, eu sper că îl nominalizeză pe Sorin Grindeanu. Trebuie jucată această carte. De fapt, poate cu asta trebuia început de când a căzut guvernul Bolojan.”
Majoritatea pentru Sorin Grindeanu ar putea fi una „de strânsură”
Miron Mitrea consideră că, în eventualitatea nominalizării lui Sorin Grindeanu, formarea unei majorități parlamentare ar fi extrem de dificilă. Analistul face referire la propria experiență acumulată în Parlament și explică de ce o majoritate formată din parlamentari proveniți din grupuri diferite ar crea probleme unui viitor guvern.
„Îi va fi foarte greu lui Sorin să facă majoritate. Dacă face majoritate va fi o majoritate de strânsură. Și vă spun o chestiune: ca un om care a avut cinci mandate în parlamentul României, când ai o echipă de strânsură, nu mai poți negocia cu grupuri. Una e să ai o alianță între partide, care și aia merge foarte greu, am văzut cu toții, dar negociezi, mă rog, cu lideri, cu grupuri.
Când nu e vorba de un partid, ci de o strânsură parlamentară, de un număr de parlamentari, să nu se supere, care se strâng din diferite partide, negocierea e individuală. Și nu negocieri care se termină în momentul în care ți-au dat votul. E o negociere individuală permanentă. Și probabil că Nicușor Dan nu știe sau nu-i spune nimeni, că el n-are experiență politică. El la Primăria Capitalei, n-a făcut cine știe ce politică, nu știu dacă a făcut ceva în general, dar asta e părerea mea personală.”
„Trebuie să negociezi cu fiecare în parte și cam tot timpul”
Analistul susține că un premier care ar ajunge la Palatul Victoria cu sprijinul unor parlamentari neafiliați unei majorități politice solide ar fi nevoit să poarte permanent negocieri individuale. În acest context, Mitrea enumeră și tipurile de solicitări pe care parlamentarii le-ar putea aduce în discuție.
„Trebuie să negociezi cu fiecare în parte și cam tot timpul. Deci un prim-ministru ajuns acolo cu voturile unor parlamentari neorganizați, ca să spun așa, chiar dacă se organizează în niște grupuri, este un prim-ministru care trebuie să răspundă la telefon toată ziua acestor cetățeni. Este un prim-ministru care va avea de rezolvat servicii pentru soții, școli pentru copii, afaceri pentru firmele apropiate și am numărat numai ce mi-a venit repede în cap, și multe alte probleme pe care oamenii le au, pentru că sunt oameni care majoritatea nu stau acasă, și pleacă săptămânal la București, sau, mă rog, o bună parte și care vor să fie acasă să ia ca săriți. Toți au probleme.”
Miron Mitrea critică ideea unei politici fără interese personale
În analiza sa, Miron Mitrea respinge perspectiva potrivit căreia parlamentarii ar acționa exclusiv în funcție de interesele generale și susține că, în politică, interesele personale nu pot fi ignorate. Analistul face referire inclusiv la ceea ce consideră a fi o abordare naivă a politicii.
„Știu că sunt cel puțin o parte din populație, cei care cred că politica este o chestie așa, elitistă, mai ales cei de la USR Plus.
Naivitățile nu ne ajută să mergem mai departe. Își permit să fie naivi cei care stau acasă și care sunt spectatori. În politică naivitățile nu ajută la nimic. Deci nu există oameni care, în afară de interesele țării, interesele publice, interesul, categoria socială din care fac parte, să nu aibă și interese personale.”
În alianțe, negocierile se poartă cu liderii de grup
Miron Mitrea face diferența între o majoritate construită printr-o alianță între partide și una formată din parlamentari adunați din grupuri diferite. Potrivit analistului, în primul caz există lideri și grupuri cu care pot fi purtate negocieri, în timp ce într-o structură parlamentară fragmentată presiunile ajung direct la fiecare parlamentar.
„În cazul unor alianțe, problemele care sunt personale ale celor din grupuri, le discută cu șefii de grup. În momentul în care nu ești prins la înghesuială, tu nu ești obligat să rezolvi treburile de genul acestea și de fapt nici nu le rezolvi.
Bine, oamenii se plâng, oamenii au nevoie, vin multe cereri pe care nu le bagi în seamă. Ești amabil, ”da, vom vedea”, amână pe săptămâna viitoare.
Deci un asemenea guvern, un guvern sprijinit de o masă de parlamentari amorfă, ca să spun așa, un partid, PSD-ul și restul să se mai strânge pe acolo, va fie un guvern care probabil câteva luni de zile va părea mai solid și după care ne va arăta că este foarte slab.”
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