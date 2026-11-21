Publicat 21 nov. 2026, 13:05 Sursă Realitatea PLUS

Scandal în PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, după ce o consilieră locală din Craiova a fost sancționată la numai o zi după ce i-a oferit un tort primarului PSD, Lia Olguța Vasilescu. Adriana Ungureanu, membră a formațiunii de aproape 25 de ani, a fost suspendată din toate funcțiile politice și exclusă din grupul consilierilor liberali. Femeia susține că a fost executată mișelește pentru un simplu cadou aniversar, în timp ce conducerea PNL Craiova invocă încălcări repetate ale disciplinei de partid, conform Realitatea PLUS.

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