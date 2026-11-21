Scandal în PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, după ce o consilieră locală din Craiova a fost sancționată la numai o zi după ce i-a oferit un tort primarului PSD, Lia Olguța Vasilescu. Adriana Ungureanu, membră a formațiunii de aproape 25 de ani, a fost suspendată din toate funcțiile politice și exclusă din grupul consilierilor liberali. Femeia susține că a fost executată mișelește pentru un simplu cadou aniversar, în timp ce conducerea PNL Craiova invocă încălcări repetate ale disciplinei de partid, conform Realitatea PLUS.
Totul a început miercuri, 18 noiembrie, când Adriana Ungureanu, proprietara unei cofetării din Craiova, a mers la Primărie pentru a-i oferi Liei Olguța Vasilescu un tort cu ocazia zilei de naștere. Prăjitura, realizată în propria cofetărie, reproducea în miniatură Târgul de Crăciun din oraș și era decorată cu elemente din marțipan. Primarul Craiovei i-a mulțumit public și a distribuit fotografii cu tortul, însă gestul a stârnit nemulțumiri în organizația locală a PNL.
Adriana Ungureanu, sancționată de PNL după cadoul pentru Olguța Vasilescu
La numai o zi după momentul aniversar, Biroul Politic Local al PNL Craiova s-a reunit și a decis suspendarea Adrianei Ungureanu din toate funcțiile politice deținute în organizație. În plus, consiliera a fost exclusă din grupul liberalilor din Consiliul Local, iar sprijinul politic i-a fost retras.
Decizia a provocat o reacție puternică din partea femeii, care susține că a fost sancționată pentru un gest pe care îl face de mai mulți ani, fără nicio legătură cu apartenența politică. Adriana Ungureanu a explicat că tortul a fost oferit în calitate de antreprenor și că nu a reprezentat un cadou din partea PNL.
„M-au executat mișelește”. Reacția consilierei după aproape 25 de ani în PNL
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adriana Ungureanu și-a exprimat revolta față de hotărârea colegilor săi. Aceasta a amintit că a participat timp de aproape 25 de ani la campaniile electorale ale partidului și a susținut că sancțiunea este nejustificată.
Liberala a precizat că nu primise o înștiințare oficială atunci când a aflat despre sancțiune și a anunțat că intenționează să conteste hotărârea. Totodată, aceasta a respins ideea că gestul său ar reprezenta o apropiere politică de PSD, explicând că oferă frecvent torturi și altor persoane sau organizații din oraș.
Explicațiile PNL Craiova. Liberalii o acuză că ar fi încălcat disciplina de partid
De cealaltă parte, conducerea PNL Craiova susține că sancțiunea nu a fost determinată de tortul oferit primarului PSD, ci de comportamentul politic al Adrianei Ungureanu în Consiliul Local. Potrivit reprezentanților organizației, consiliera ar fi refuzat în repetate rânduri să respecte deciziile grupului PNL și ar fi votat contrar pozițiilor stabilite de colegii săi, favorizând astfel administrația social-democrată.
Liberalii susțin că măsura a fost adoptată în baza prevederilor statutului partidului, care stabilesc obligația membrilor și a aleșilor locali de a respecta hotărârile forurilor de conducere.