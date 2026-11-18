Premierul Luca Niculescu a făcut un anunț important pentru mediul de afaceri din România. Guvernul va menține cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Șeful Executivului a transmis că nu își dorește introducerea unor taxe noi și nici majorarea celor existente. Declarațiile au fost făcute marți, 17 noiembrie, în cadrul Topului Național al Firmelor Private din România, organizat de IMM România.
Luca Niculescu anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027
Premierul a transmis că Guvernul își propune să ofere mai multă stabilitate mediului de afaceri, astfel încât firmele să își poată planifica investițiile și cheltuielile fără teama unor modificări fiscale repetate. Una dintre principalele măsuri anunțate este eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul viitor, în timp ce actualul sistem de impozitare bazat pe cota unică va fi păstrat. În același timp, Luca Niculescu a subliniat că Executivul nu intenționează să introducă noi poveri fiscale pentru companii.
Renunțarea la impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă unul dintre angajamentele asumate de actualul Guvern în relația cu mediul privat. Măsura a fost anunțată și anterior, în cadrul planului de relansare economică pentru 2027, premierul susținând că eliminarea acestei obligații fiscale ar putea încuraja investițiile, ar putea sprijini companiile existente și ar putea favoriza apariția unor noi afaceri. În 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri a fost redus de la 1% la 0,5%, urmând ca acesta să fie eliminat de la începutul anului viitor.
Premierul promite reducerea birocrației cu 25%. Termenele de autorizare ar urma să scadă cu 30%
Pe lângă măsurile fiscale, Luca Niculescu a anunțat că Guvernul și-a asumat simplificarea procedurilor administrative pentru companiile din România. Premierul a recunoscut că timpul pierdut cu obținerea autorizațiilor, completarea formularelor și întocmirea raportărilor reprezintă un cost suplimentar pentru antreprenori, în special pentru firmele mici și mijlocii. În acest context, Executivul urmărește reducerea cu 25% a sarcinilor administrative și scurtarea cu 30% a termenelor de autorizare, astfel încât antreprenorii să poată aloca mai mult timp și mai multe resurse dezvoltării propriilor afaceri.
Luca Niculescu, optimist în privința economiei României. Ce spune despre următorii doi ani
Șeful Guvernului a vorbit și despre perspectivele economice ale României, susținând că disciplina bugetară trebuie menținută fără să fie afectate investițiile și dezvoltarea companiilor. Luca Niculescu s-a declarat optimist în privința evoluției economiei în următorii doi ani, după ce a analizat prognoza de toamnă a Comisiei Europene. Premierul a subliniat că o creștere economică susținută nu poate fi obținută doar prin măsuri guvernamentale, ci depinde în mare măsură de investițiile private și de capacitatea firmelor de a se dezvolta.
În discursul său, premierul a insistat asupra necesității unui echilibru între reducerea cheltuielilor publice și stimularea economiei. Potrivit acestuia, România are nevoie de o administrare mai eficientă a banilor publici, dar și de condiții care să încurajeze mediul privat să investească și să creeze locuri de muncă. Menținerea cotei unice, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și simplificarea procedurilor administrative sunt măsurile prin care Guvernul intenționează să ofere companiilor mai multă predictibilitate începând cu anul 2027.