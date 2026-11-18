Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 nov. 2026, 08:43

Premierul Luca Niculescu a făcut un anunț important pentru mediul de afaceri din România. Guvernul va menține cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027. Șeful Executivului a transmis că nu își dorește introducerea unor taxe noi și nici majorarea celor existente. Declarațiile au fost făcute marți, 17 noiembrie, în cadrul Topului Național al Firmelor Private din România, organizat de IMM România.

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