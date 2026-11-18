Publicat 18 nov. 2026, 08:02 Sursă Realitatea PLUS

CFR Marfă a intrat oficial în faliment, după ce Tribunalul București a admis cererile depuse de mai mulți creditori. Compania de stat pierde dreptul de a-și administra bunurile și de a lua decizii privind activitatea proprie, controlul fiind preluat de lichidatorii judiciari. Peste 6.000 de active, printre care locomotive, vagoane și clădiri, urmează să intre în procedura de inventariere și valorificare, în încercarea de a recupera o parte din datoriile acumulate, conform Realitatea PLUS.

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