CFR Marfă a intrat oficial în faliment, după ce Tribunalul București a admis cererile depuse de mai mulți creditori. Compania de stat pierde dreptul de a-și administra bunurile și de a lua decizii privind activitatea proprie, controlul fiind preluat de lichidatorii judiciari. Peste 6.000 de active, printre care locomotive, vagoane și clădiri, urmează să intre în procedura de inventariere și valorificare, în încercarea de a recupera o parte din datoriile acumulate, conform Realitatea PLUS.
CFR Marfă a intrat în faliment. Tribunalul București a decis lichidarea companiei
Decizia a fost pronunțată luni, 16 noiembrie 2026, de Tribunalul București, care a dispus intrarea CFR Marfă în procedura simplificată de faliment. Cererile au fost depuse de mai mulți creditori, printre care Electrificare CFR, Grup Transport Feroviar, PPC Energie, Compania Națională de Căi Ferate CFR și alte societăți care au de recuperat bani de la operatorul feroviar. Prin această hotărâre, compania nu mai poate să își conducă activitatea, să își administreze patrimoniul sau să dispună de bunurile deținute fără intervenția lichidatorilor judiciari.
Instanța a stabilit că administrarea patrimoniului va fi preluată de un consorțiu format din Dascăl Insolvency SPRL, Maestro SPRL și Intercom Management SPRL. Lichidatorii au obligația să sigileze și să inventarieze bunurile societății, urmând ca activele să fie evaluate și valorificate pentru plata creditorilor. Procedura vine într-un moment în care situația financiară a CFR Marfă era deja extrem de dificilă, iar aproximativ 1.500 de angajați erau vizați de disponibilizări, pe fondul restructurării companiei.
Peste 6.000 de locomotive, vagoane și clădiri, în procedura de valorificare
Printre bunurile CFR Marfă care trebuie inventariate se află mii de locomotive, vagoane și clădiri. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avea deja în diferite etape de vânzare peste 6.000 de active ale companiei, pentru recuperarea datoriilor către stat. Odată cu intrarea în faliment, procedurile de valorificare desfășurate de Fisc trebuie transferate în cadrul lichidării judiciare, iar bunurile aflate sub sechestru vor fi administrate potrivit regulilor stabilite de legislația insolvenței.
Sumele pe care statul încearcă să le recupereze sunt uriașe. ANAF are o creanță de aproximativ 1,3 miliarde de lei asupra CFR Marfă, însă până în prezent a reușit să recupereze doar aproximativ 30 de milioane de lei. Diferența rămasă este de peste 1,2 miliarde de lei, iar recuperarea acesteia depinde de valoarea bunurilor care vor putea fi vândute și de rezultatul procedurii de faliment. ANAF nu s-a numărat printre creditorii care au solicitat deschiderea procedurii.
Ce urmează după falimentul CFR Marfă. Termenele stabilite de judecători
Tribunalul București a stabilit și calendarul procedurii de faliment. Lichidatorii trebuie să inventarieze bunurile companiei în termen de 60 de zile de la pronunțarea hotărârii și să întocmească, în 40 de zile de la desemnare, un raport privind cauzele care au dus la insolvență. Totodată, băncile la care CFR Marfă deține conturi nu mai pot permite efectuarea unor operațiuni asupra sumelor disponibile fără un ordin al lichidatorului judiciar sau al judecătorului-sindic.
Creditorii au termen până la 31 decembrie 2026 pentru a depune cererile de admitere a creanțelor. Tabelul preliminar al datoriilor trebuie întocmit până la 8 ianuarie 2027, iar prima ședință a adunării creditorilor este programată pentru 13 ianuarie. Ulterior, pe 2 februarie, este prevăzută definitivarea tabelului creanțelor. Următorul termen la care instanța va analiza stadiul procedurii a fost stabilit pentru 5 aprilie 2027. Hotărârea este executorie, dar nu definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvență.