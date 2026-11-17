Premierul Luca Niculescu garantează că pensiile românilor vor crește în 2027, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate. Anunțul a fost făcut luni, 16 noiembrie, la finalul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România. Șeful Guvernului a dat asigurări că bugetul de stat pentru anul viitor va fi finalizat până la sfârșitul lunii decembrie, însă a evitat să confirme dacă majorarea pensiilor va fi de 7,3%, procentul discutat în ultima perioadă.
Luca Niculescu garantează creșterea pensiilor în 2027. Procentul de 7,3%, încă neconfirmat
Premierul Luca Niculescu a transmis că pensionarii vor beneficia de venituri mai mari începând de anul viitor, după o perioadă de doi ani în care pensiile nu au mai fost indexate. Întrebat dacă poate garanta o majorare de 7,3% în 2027, șeful Executivului a evitat să confirme acest procent, dar a insistat că o creștere a pensiilor va avea loc.
Declarația vine în contextul discuțiilor privind indexarea pensiilor în 2027, după ce veniturile pensionarilor au fost înghețate în 2025 și 2026. Potrivit legislației privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de referință ar trebui actualizată anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de o parte din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Aplicarea mecanismului a fost însă suspendată prin măsurile fiscal-bugetare adoptate în ultimii doi ani.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut anterior că există șanse ca pensiile să fie indexate cu 7,3% de la 1 ianuarie 2027. Procentul nu a fost însă aprobat oficial, iar valoarea finală a majorării va depinde de deciziile Guvernului și de fondurile disponibile în bugetul de stat.
Bugetul pentru 2027 va fi gata până la sfârșitul anului, promite premierul
Luca Niculescu a vorbit și despre calendarul adoptării bugetului de stat pentru anul viitor. La finalul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, premierul a dat asigurări că Executivul își va respecta angajamentul privind finalizarea documentului până la încheierea anului 2026.
Pregătirea bugetului pentru 2027 este esențială pentru stabilirea fondurilor necesare majorării pensiilor, în condițiile în care Guvernul trebuie să continue reducerea deficitului bugetar. Ministerul Finanțelor urmează să analizeze solicitările de cheltuieli ale ministerelor și resursele disponibile, înainte ca Executivul să stabilească forma finală a bugetului.
În ultimele săptămâni, premierul a declarat în repetate rânduri că nu ia în calcul varianta în care pensiile să rămână înghețate și în 2027. Cu toate acestea, a evitat să avanseze un procent exact, explicând că o asemenea decizie trebuie luată după evaluarea situației financiare a țării.
Pensiile, înghețate doi ani la rând. Ce majorări ar putea primi pensionarii
Pensionarii au trecut prin doi ani consecutivi fără indexarea generală a pensiilor, în timp ce prețurile alimentelor, serviciilor și utilităților au continuat să crească. Menținerea veniturilor la același nivel, în 2025 și 2026, a redus puterea de cumpărare a milioane de români, în special a celor care se bazează exclusiv pe pensie pentru cheltuielile lunare. Pentru 2027, una dintre variantele discutate este indexarea cu 7,3%, procent susținut de ministrul Muncii. În cazul unei pensii de 2.000 de lei, o asemenea majorare ar însemna 146 de lei în plus pe lună, iar pentru o pensie de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei. Aceste calcule sunt însă orientative și nu reprezintă sume aprobate de Guvern.