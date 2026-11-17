Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 13:44

Premierul Luca Niculescu garantează că pensiile românilor vor crește în 2027, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate. Anunțul a fost făcut luni, 16 noiembrie, la finalul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România. Șeful Guvernului a dat asigurări că bugetul de stat pentru anul viitor va fi finalizat până la sfârșitul lunii decembrie, însă a evitat să confirme dacă majorarea pensiilor va fi de 7,3%, procentul discutat în ultima perioadă.

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