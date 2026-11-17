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Politica· 1 min citire
30 de ani de la victoria care a schimbat istoria politică a României. Emil Constantinescu, singurul român aclamat în Congresul SUA
Publicat17 nov. 2026, 12:11
Actualizat17 nov. 2026, 12:20
SursăRealitatea PLUS
17 noiembrie 1996 rămâne una dintre datele care au marcat decisiv istoria democratică a României. În urmă cu trei decenii, Emil Constantinescu îl învingea pe Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, consfințind prima alternanță democratică la vârful statului după căderea regimului comunist.
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