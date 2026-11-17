Publicat 17 nov. 2026, 12:11 Actualizat 17 nov. 2026, 12:20 Sursă Realitatea PLUS

17 noiembrie 1996 rămâne una dintre datele care au marcat decisiv istoria democratică a României. În urmă cu trei decenii, Emil Constantinescu îl învingea pe Ion Iliescu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, consfințind prima alternanță democratică la vârful statului după căderea regimului comunist.

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