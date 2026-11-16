Companii de stat, în pragul restructurărilor. Marian Neacșu anunță ce se va întâmpla cu angajații concediați

Companiile de stat care înregistrează pierderi de ani de zile și nu prezintă un interes strategic național riscă să fie desființate. Vicepremierul și ministrul de Interne, Marian Neacșu, a prezentat luni, 16 noiembrie, după ședința conducerii PSD, primele direcții ale reformei aparatului de stat. Sunt pregătite restructurări, comasări și fuziuni, atât la nivelul administrației centrale și al structurilor locale, cât și în cazul companiilor de stat. Reforma ar putea duce și la concedieri, iar pentru angajații care își vor pierde locurile de muncă sunt luate în calcul programe de reconversie profesională și măsuri de protecție socială.
Marian Neacșu anunță restructurări și desființări ale companiilor de stat. Ce societăți sunt vizate
Vicepremierul Marian Neacșu a prezentat luni, după ședința Biroului Politic Național al PSD, principalele direcții ale proiectului de reorganizare a instituțiilor și companiilor de stat. Anunțul vine după ce liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că cel puțin 100 de entități ale statului ar putea dispărea în urma procesului de reformă.
Neacșu a explicat că vor fi analizate individual atât instituțiile din aparatul central, cât și structurile subordonate de la nivel local. Reorganizarea va viza inclusiv centrele bugetare județene, unde sunt așteptate numeroase restructurări. Totodată, vor fi evaluate societățile comerciale ale statului, pornind de la analizele și demersurile făcute până în prezent.
În cazul companiilor de stat, reforma va presupune divizări, comasări și fuziuni. Vicepremierul a precizat că societățile care înregistrează pierderi în mod repetat ar putea fi desființate, dacă acestea nu deservesc un interes strategic național. Astfel, situația financiară nu va fi singurul criteriu după care va fi decis viitorul unei companii, urmând să fie luat în considerare și rolul acesteia în economia României.
Angajații companiilor de stat riscă să își piardă locurile de muncă. Ce soluții pregătește Guvernul
Reorganizarea instituțiilor și desființarea unor companii de stat ar putea avea consecințe importante și asupra angajaților. Întrebat despre eventualele concedieri, Marian Neacșu a explicat că autoritățile vor trebui să găsească soluții pentru persoanele care vor rămâne fără un loc de muncă în urma restructurărilor.
Printre măsurile luate în calcul se numără reconversia profesională și sprijinirea angajaților disponibilizați pentru găsirea unui nou serviciu. Vicepremierul a precizat că Ministerul Muncii dispune deja de programe de finanțare care ar putea fi utilizate în acest scop.
Deocamdată, vicepremierul nu a anunțat câți angajați ar putea fi disponibilizați în urma reformei și nici dacă persoanele afectate vor beneficia de plăți compensatorii. Măsurile de protecție socială urmează să fie stabilite în funcție de rezultatele analizelor și de restructurările care vor fi decise în cazul fiecărei instituții sau companii.
Câți bani ar putea economisi statul prin desființarea și comasarea instituțiilor
Marian Neacșu a precizat că, în acest moment, nu poate avansa o estimare privind impactul bugetar al reorganizării aparatului de stat. Economiile vor depinde de numărul instituțiilor și companiilor care vor fi desființate, de structurile care vor fi comasate și de costurile pe care le va presupune întregul proces.
În acest context, vicepremierul a adus în discuție și Ordonanța 7, pentru care Ministerul Dezvoltării estimase un impact bugetar de aproximativ 3,6 miliarde de lei în anul 2026. Potrivit cifrelor preliminare discutate cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, până în prezent ar fi fost încasate aproximativ 700-800 de milioane de lei. Aceste sume privesc măsurile analizate în cadrul ordonanței respective, nu economiile rezultate din noul proiect de reorganizare.
Numărul companiilor de stat care vor dispărea nu a fost stabilit. Reforma depinde de rezultatele analizelor
Deși liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit anterior despre dispariția a cel puțin 100 de entități ale statului, Marian Neacșu a precizat că numărul final al societăților vizate de restructurare ar putea fi mai mare sau mai mic, în funcție de criteriile care vor fi stabilite și de rezultatele analizelor efectuate. Reforma urmărește atât reducerea cheltuielilor statului, cât și reorganizarea structurilor care nu își mai justifică existența în forma actuală. În cazul companiilor care îndeplinesc un rol strategic pentru România, situația va trebui analizată separat, chiar dacă acestea înregistrează pierderi.