Companii de stat, în pragul restructurărilor. Marian Neacșu anunță ce se va întâmpla cu angajații concediați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 13:32

Companiile de stat care înregistrează pierderi de ani de zile și nu prezintă un interes strategic național riscă să fie desființate. Vicepremierul și ministrul de Interne, Marian Neacșu, a prezentat luni, 16 noiembrie, după ședința conducerii PSD, primele direcții ale reformei aparatului de stat. Sunt pregătite restructurări, comasări și fuziuni, atât la nivelul administrației centrale și al structurilor locale, cât și în cazul companiilor de stat. Reforma ar putea duce și la concedieri, iar pentru angajații care își vor pierde locurile de muncă sunt luate în calcul programe de reconversie profesională și măsuri de protecție socială.

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