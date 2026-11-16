Ședință decisivă la PSD. Desființarea a 100 de instituții, comasarea județelor și majorarea salariilor, pe agendă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 07:09

Zi decisivă pentru reformele propuse de PSD. Social-democrații se reunesc luni, 16 noiembrie, într-o ședință în care sunt așteptate primele concluzii privind reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, dar și propunerile pentru schimbarea hărții administrative a României. Cel puțin 100 de entități ale statului ar putea dispărea în urma reformei. Pe masa discuțiilor se află și majorarea salariilor, reducerea taxării muncii, ajutoarele pentru românii care nu își mai permit să plătească facturile și situația bugetului de stat pentru 2027.

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