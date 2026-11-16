Ședință decisivă la PSD. Desființarea a 100 de instituții, comasarea județelor și majorarea salariilor, pe agendă

Zi decisivă pentru reformele propuse de PSD. Social-democrații se reunesc luni, 16 noiembrie, într-o ședință în care sunt așteptate primele concluzii privind reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat, dar și propunerile pentru schimbarea hărții administrative a României. Cel puțin 100 de entități ale statului ar putea dispărea în urma reformei. Pe masa discuțiilor se află și majorarea salariilor, reducerea taxării muncii, ajutoarele pentru românii care nu își mai permit să plătească facturile și situația bugetului de stat pentru 2027.
Zi decisivă pentru cele 100 de instituții ale statului care ar putea dispărea. Ce pregătește PSD
Conducerea PSD se reunește luni pentru a analiza primele propuneri concrete privind reorganizarea aparatului de stat. Vicepremierul Marian Neacșu urmează să prezinte prima variantă a proiectului care vizează desființarea, comasarea și reorganizarea unor instituții și companii de stat. Potrivit anunțurilor făcute anterior de liderul PSD, Sorin Grindeanu, cel puțin 100 de entități ale statului ar urma să dispară în urma acestui proces.
Social-democrații urmăresc eliminarea structurilor ale căror atribuții se suprapun și reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului. După ședința de luni sunt așteptate primele detalii privind instituțiile care ar putea fi desființate, cele care ar urma să fie comasate, dar și economiile pe care statul le-ar putea face prin reorganizare. Măsurile sunt importante și pentru construirea bugetului pe 2027, un alt subiect aflat pe agenda conducerii PSD.
Cum s-ar putea schimba harta României. Ce județe și administrații locale ar putea fi comasate
Un alt subiect important al ședinței de luni este reorganizarea administrativ-teritorială a României. Social-democrații urmează să discute propunerile privind comasarea unor localități și județe, iar după reuniune sunt așteptate noi detalii despre cum ar putea arăta harta administrativă a țării în urma reformei. Deocamdată, nu există o variantă finală adoptată privind județele care ar putea fi unite sau administrațiile locale care ar urma să dispară.
În paralel, demersurile pentru comasarea voluntară a comunelor au început deja. Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a pornit consultările cu aleșii locali pentru a-i convinge pe primari să accepte unirea voluntară a unor administrații, în schimbul unor beneficii pentru comunitățile pe care le reprezintă. În prima etapă, ministrul a mers în județul Botoșani, unde a discutat cu primarii despre avantajele comasării voluntare. Printre beneficiile propuse se numără investițiile în infrastructura locală și facilitățile fiscale pentru locuitorii comunelor care vor decide să se unească.
PSD pregătește negocieri pentru majorarea salariului minim. Taxele pe muncă ar putea fi reduse
Salariile românilor reprezintă o altă miză importantă a discuțiilor din această săptămână. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, se pregătește să convoace reprezentanții sindicatelor și patronatelor pentru negocieri privind majorarea salariului minim pe economie.
Totodată, potrivit unor surse, social-democrații iau în calcul reducerea taxării muncii, o măsură care ar putea permite creșterea veniturilor nete ale angajaților. O asemenea modificare ar însemna că salariații ar putea primi mai mulți bani în mână chiar și fără o majorare a salariului brut, în funcție de forma finală a măsurii fiscale.
Efectele s-ar putea resimți și la viitoarele majorări salariale, în condițiile în care o taxare mai redusă ar permite angajaților să păstreze o parte mai mare din veniturile obținute. Deocamdată, reducerea taxării muncii este o variantă analizată în interiorul PSD, fără să existe o decizie privind nivelul taxelor sau data de la care o asemenea măsură ar putea fi aplicată.
Ajutoare pentru românii care nu își mai permit să plătească facturile. Discuții cu ministrul Energiei
Social-democrații pregătesc și măsuri de sprijin pentru românii cu venituri mici, care întâmpină dificultăți în plata facturilor la energie și încălzire. Sorin Grindeanu urmează să poarte discuții cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, pentru stabilirea soluțiilor prin care gospodăriile vulnerabile ar putea fi ajutate în sezonul rece.
Discuțiile au loc în contextul în care costurile cu încălzirea pun o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor cu venituri reduse. Sunt așteptate detalii privind forma ajutoarelor, condițiile pe care românii vor trebui să le îndeplinească pentru a beneficia de sprijin și resursele financiare necesare pentru aplicarea acestor măsuri.
Toate aceste propuneri vor trebui analizate și în raport cu situația bugetului de stat. Reorganizarea instituțiilor, reducerea cheltuielilor publice, eventualele modificări fiscale și măsurile de sprijin pentru populație se numără printre temele care vor influența construcția bugetului pentru anul 2027.