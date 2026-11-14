Anca Alexandrescu: „Din nou, am asistat la un joc de glezne al lui George Simion. Eu mă așteptam să se întâmple așa”

„Nu sunt decât două variante: ori domnul George Simion nu mai poate mobiliza oameni, pentru că în ianuarie 2025 au fost în stradă peste 60.000 de oameni, poate chiar mai mulți, atunci când am fost și noi în stradă. Am fost și eu la protestul din Piața Universității, alături de Claudiu Târziu. Vă aduceți aminte că am fost câteva zeci de mii de oameni.
Ori domnul Simion nu mai poate mobiliza zeci de mii de oameni, pentru că, așa cum vedeți, astăzi au fost mai puțini oameni decât au fost în diaspora, la Roma, unde s-au mobilizat 10.000 de români.
Sau domnul Simion a organizat un simulacru de protest, cu câteva mii de oameni, doar pentru a le da unora impresia că este preocupat de situația lui Călin Georgescu, în realitate urmărind doar să-i preia voturile și susținătorii.
Din fericire, lucrul acesta nu mai funcționează. Mai sunt câțiva care încă îl creditează pe George Simion, dar majoritatea s-au lămurit despre ce este vorba. Sunt convinsă că în zilele următoare vor apărea dezvăluiri despre modul în care a preluat protestul celor din diaspora și l-a deturnat, inclusiv despre felul în care l-a determinat pe domnul Hadar să renunțe la protestul pe care era hotărât să-l organizeze pe 21 noiembrie. Și ce să vezi? A doua zi s-a răzgândit și a organizat protestul pe 14 noiembrie.
Și mesajul doamnei Cristela Georgescu pentru românii care au bătut sute de kilometri și au venit astăzi pentru a fi alături de Călin Georgescu și de familia acestuia, într-o perioadă atât de grea pentru ei.
Dar iată că adevărul începe să iasă la suprafață, iar George Simion nu mai poate să-i păcălească pe oameni.
În legătură cu acest protest, la Parlament au avut loc o serie de momente neorganizate, cu oameni din diaspora și cu invitați din afară, pe care, din câte am înțeles, urma să-i ducă la meciul România–Polonia. Sper că nu le poartă ghinion românilor, așa cum s-a întâmplat și la Varșovia.
Am văzut însă că, în anumite situații, s-a și plătit. Se pare că singurul scop al domnului Simion este să adune bani pentru partid. A transformat acest partid într-o mașinărie de strâns bani.
Pentru că și eu am făcut dezvăluiri și voi mai face în perioada următoare, nu doar despre cum adună bani din orice pentru partid, ci și despre personajele din jurul conducerii AUR și din anumite județe. Sunt personaje foarte interesante, care s-au apucat de evaziune fiscală, care sunt apropiate de Gruia Stoica și așa mai departe.
Aceasta este imaginea de astăzi a protestului: români care au stat în ploaie pentru o cauză pe care o consideră dreaptă și corectă și, evident, pentru că s-au săturat de ceea ce se întâmplă în România de 37 de ani.”