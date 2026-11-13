Operațiune de amploare pentru a-l face pe Bolojan președinte!

Rețeaua care până recent l-a susținut pe Nicușor Dan a întors armele pentru Bolojan și recurge la orice scandal pentru a-l ataca pe președintele României. Isteria a luat amploare după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele, cel care l-a înjurat de mai multe ori pe Nicușor Dan în mediul online. Acum, tot mai mulți influenceri, inclusiv useriști, nu doar că îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă articolele Constituției, dar propun inclusiv suspendarea președintelui.
Nicușor Dan i-a interzis accesul la Palatul Cotroceni lui Ovidiu Vanghele, după ce jurnalistul l-a înjurat pe președinte de mai multe ori pe internet. Vorbim despre unul dintre cei care l-a susținut la început pe șeful statului și a fost prezent inclusiv la învestirea sa.
Jurnalistul a declarat la un moment dat, chiar în cadrul podcastului său, că șeful statului „continuă într-un delir dement și că are un moment de pierzanie mintală.”
Ne reamintim că Vanghele l-a numit pe Nicușor Dan și „acest netrebnic de președinte”, „acest nemernic”, „un gunoi”.
Ce este cu această debandadă în mintea prezidențială?” sau „Nicușor Dan a mințit ca o gazetă proastă de la pupitrul prezidențial” sunt doar câteva dintre injuriile pe care Ovidiu Vanghele i le-a adus șefului statului, asta deși a fost primit la recepția de la Cotroceni alături de alți influenceri care au fumat și au băut șampanie în curtea Palatului Prezidențial.
La scurt timp, Nicușor Dan a venit cu o reacție după ce i-a interzis jurnalistului accesul la Cotroceni.
Ulterior, Ovidiu Vanghele și-a cerut iertare cu privire la modul în care a vorbit despre Nicușor Dan.
În tot scandalul, au intervenit aproape toți influencerii care în campanie l-au susținut pe Nicușor Dan, iar acum au întors armele către președinte.
upă ce a mâncat sarmale la recepția de la Cotroceni, Lucian Mîndruță face apel la înjurături pe rețelele sociale, într-un nou atac către președinte "nu sunteți acolo DOAR SĂ FIȚI LĂUDAȚI. Avem dreptul să vă și înjurăm.
În apărarea lui Vanghele, a sărit și Tudor Chirilă, artistul care l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie. Cântărețul a declarat și CITEZ: "Sper din tot sufletul să nu mai prindeți al doilea mandat. Sunteți o rușine pentru România onestă."
Iar după valul uriaș de acuzații de pe internet, deputatul USR Emanuel Ungureanu anunță că se pregătește inclusive suspendarea președintelui.
Și Dominic Fritz a sărit să condamne decizia președintelui. Liderul USR a oferit și de această dată lecții de integritate și l-a acuzat pe Nicușor Dan face jocul social-democraților.
Toate aceste atacuri vin în contextul în care, Ilie Bolojan continuă să-și facă campanie prin țară. Săptămâna trecută, fostul premier a participat la o ședință organizată la sediul PNL din Buzău. Alături de el a fost prezent și primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Cei doi s-au întâlnit și cu primarul Constantin Toma.
Chiar dacă fostul premier susține că nu există posibilitatea unei candidaturi la prezidențiale, Bolojan dă semne că ar pregăti terenul pentru a ajunge la Cotroceni.
Deja se încing spiritele și apar tot mai mulți doritori pentru cea mai înaltă funcție în stat. La USR se vorbește deja despre prima femeie președinte a României. Cristian Ghinea o vrea pe Diana Buzoianu.
Și UDMR începe să viseze la Cotroceni. Fostul vicepremier Tanczos Barna speră formațiunea maghiară ar putea da un președinte al României.