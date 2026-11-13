Operațiune de amploare pentru a-l face pe Bolojan președinte!

Publicat 13 nov. 2026, 16:13 Actualizat 13 nov. 2026, 16:18 Sursă Realitatea PLUS

Rețeaua care până recent l-a susținut pe Nicușor Dan a întors armele pentru Bolojan și recurge la orice scandal pentru a-l ataca pe președintele României. Isteria a luat amploare după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele, cel care l-a înjurat de mai multe ori pe Nicușor Dan în mediul online. Acum, tot mai mulți influenceri, inclusiv useriști, nu doar că îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă articolele Constituției, dar propun inclusiv suspendarea președintelui.

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