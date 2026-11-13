Marius Budăi îl atacă pe Bolojan după creșterea inflației: „A vrut să stingă focul cu benzină”

Publicat 13 nov. 2026, 10:48 Actualizat 13 nov. 2026, 10:49

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, lansează un nou atac la adresafostului premier Ilie Bolojan, după ce inflația a crescut la 6,9% în octombrie, față de 6,6% în septembrie. Într-un mesaj publicat vineri dimineață, 13 noiembrie, pe Facebook, social-democratul critică majorarea TVA și a accizelor la carburanți, pe care le consideră responsabile pentru accentuarea scumpirilor. Budăi propune, în schimb, eliminarea TVA și a accizei pentru motorina folosită de fermieri, în limita cantității declarate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

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