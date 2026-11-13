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Politica· 1 min citire

Marius Budăi îl atacă pe Bolojan după creșterea inflației: „A vrut să stingă focul cu benzină”

Marius Budai/ Facebook

Marius Budai/ Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat13 nov. 2026, 10:48
Actualizat13 nov. 2026, 10:49

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, lansează un nou atac la adresafostului premier Ilie Bolojan, după ce inflația a crescut la 6,9% în octombrie, față de 6,6% în septembrie. Într-un mesaj publicat vineri dimineață, 13 noiembrie, pe Facebook, social-democratul critică majorarea TVA și a accizelor la carburanți, pe care le consideră responsabile pentru accentuarea scumpirilor. Budăi propune, în schimb, eliminarea TVA și a accizei pentru motorina folosită de fermieri, în limita cantității declarate la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Marius Budăi susține că măsurile fiscale adoptate de Guvern nu au rezolvat problemele economice, ci au pus o presiune suplimentară asupra prețurilor și consumului. Fostul ministru al Muncii face referire la creșterea inflației și critică decizia de majorare a TVA și a accizelor la carburanți.

Inflația a urcat din nou, la 6,9% în octombrie, față de 6,6% în septembrie. O nouă confirmare că rețeta «salvatoare» promovată cu atâta dârzenie de domnul Bolojan și aplaudată frenetic de fanii dumnealui nu a rezolvat problemele României, ci le-a agravat,

a transmis Marius Budăi pe Facebook

Social-democratul mai susține și că majorarea taxelor la carburanți a venit într-un moment dificil, marcat de tensiunile internaționale și de scumpirile de pe piețele energetice.

În plină criză energetică internațională, cu războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Apropiat, domnul Bolojan a considerat că este momentul potrivit să majoreze TVA-ul și accizele la carburanți. Adică exact taxele care se adaugă peste scumpirile internaționale și împing în sus costurile întregii economii. O strategie «remarcabilă»! Când prețurile cresc, domnul Bolojan mai pune o taxă. Când economia încetinește, mai taie și din consum,

a afirmat fostul ministru.

Marius Budăi: Motorina este cu 43% mai scumpă decât în urmă cu un an

În mesajul său, Budăi atrage atenția asupra creșterii prețurilor la carburanți și asupra efectelor pe care acestea le au asupra agriculturii, transporturilor și, implicit, asupra prețurilor alimentelor.

Astăzi, motorina este cu 43% mai scumpă decât acum un an, iar benzina cu 33%. Scumpirile ajung în transport, în agricultură și, inevitabil, în prețul alimentelor,

a arată social-democratul.

Potrivit fostului ministru al Muncii, PSD a avertizat asupra acestor efecte și prezintă o propunere pentru reducerea costurilor suportate de fermieri.

Ce soluție propune PSD pentru fermieri

Marius Budăi susține, totodată, că agricultorii ar trebui să poată cumpăra direct de la pompă motorina necesară lucrărilor agricole, fără TVA și acciză, pentru o cantitate de 78 de litri pe hectar, declarată la APIA. Potrivit acestuia, măsura ar putea reduce costurile fermierilor și ar contribui la diminuarea presiunii asupra prețurilor alimentelor.

Propunem ca fermierii să cumpere direct de la pompă motorina necesară lucrărilor agricole, fără TVA și acciză, pentru cei 78 de litri pe hectar declarați la APIA. O reducere de cel puțin 3-4 lei pe litru înseamnă costuri mai mici în agricultură și presiune mai mică asupra prețurilor alimentelor.

Aceasta este diferența dintre două viziuni economice: unii cred că economia se redresează luând mai mulți bani de la oameni și firme, noi, PSD, credem că trebuie să reducem costurile și să protejăm puterea de cumpărare.

Cât despre domnul Bolojan, probabil ne va explica din nou că măsurile sale au fost un succes și că alții sunt de vină. Din păcate, nota de plată pentru austeritatea domnului Bolojan continuă să crească!,

a conchis fostul ministru al Muncii.
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