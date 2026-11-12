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Alin Tișe: ”Primarii au fost ignorați de Bolojan, de aceea se revoltă. Îmi doresc un PNL sănătos care să ajungă până la 40%”

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 21:44
SursăRealitatea PLUS

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a lansat un val de critici la adresa lui Ilie Bolojan, în direct la Realitatea PLUS. Acesta l-a acuzat pe fostul premier că a luat măsuri fără să se consulte cu primarii și fără să țină cont de situația românilor afectați de deciziile sale. Liberalul a susținut că lipsa dialogului și a empatiei a determinat primarii să nu mai participe la întâlnirile cu Bolojan.

Alin Tișe: ”În loc să țină cu aleșii locali a ținut cu USR”

Domnul Bolojan în loc să țină cu aleșii locali, fie că vorbim de aleșii de la PNL sau de la alte partide, cu cei care conduc comunitățile locale, de fapt dânsul a ținut cu USR-ul. A încercat ca partidul nostru să fie dus în brațele unui partid, așa cum am spus, de extrema stângă. A abandonat comunitățile locale, a luat decizii care au pus primarii în imposibilitatea de a explica electoratului măsurile. Le-a luat fără să se consulte, iar acum se miră că primarii nu se duc la întâlnirile pe care le face prin țară. Cum putem noi explica oamenilor, fiind aleși, umblăm toată ziua, nu avem SPP, nu avem șoferi, mașini ca să ne protejeze de sancționările de la oameni la noi. Cum putem să le spunem în piață și pe unde ne ducem în viața de zi cu zi că măsurile de tăieri și de măriri de taxe au fost justificate?Nu ai nicio explicație

a declarat Alin Tișe.

Alin Tișe: ”Îmi doresc un partid liberal sănătos care să ajungă până la 40%”

Președintele Consiliului Județean Cluj a subliniat că ”niciodată nu mă voi abține să încerc ca această persoană să nu conducă nici partidul și cu atât mai grav țara pentru că nu are empatia necesară”.

Eu îmi doresc un partid liberal sănătos care să ajungă până la 40% dacă se poate. Dar să nu fie dependent nici de USR, nici de PSD, să nu avem concubinaj din acestea notorii cu un partid sau cu altul și să nu ducă la dispariția, să nu ducă la dispariția partidului

a mai spus liderul liberal.
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