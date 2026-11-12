Rareș Bogdan, dezvăluiri despre Sahra Wagenknecht și atacurile la adresa românilor din Germania. Ce legătură ar exista cu Rusia și Neptun Deep

Publicat 12 nov. 2026, 18:25 Actualizat 12 nov. 2026, 18:26

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează acuzații dure la adresa politicianului german Sahra Wagenknecht, după declarațiile acesteia referitoare la copiii românilor care beneficiază de alocații în Germania. Liberalul susține că atacurile la adresa muncitorilor străini și a familiilor acestora nu ar fi întâmplătoare și le pune în legătură cu interesele Kremlinului, proiectul energetic Neptun Deep și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.

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