Ministrul de Interne, mesaj înaintea protestului din 14 noiembrie. Marian Neacșu: „Acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a făcut precizări importante în contextul protestului anunțat pentru 14 noiembrie, în Capitală. Oficialul a transmis că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va acționa exclusiv în baza legii și că structurile instituției vor fi mobilizate pentru menținerea ordinii publice și protejarea tuturor cetățenilor, indiferent dacă participă sau nu la manifestație.
Declarația vine după ce în spațiul public au apărut mai multe controverse legate de organizarea protestului, inclusiv acuzații potrivit cărora forțele de ordine ar putea provoca eventuale incidente sau violențe în timpul manifestației.
Marian Neacșu a subliniat că, în calitate de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, își exercită atribuțiile în conformitate cu prevederile legale, fără a răspunde unor eventuale presiuni sau comenzi politice.
Marian Neacșu, despre protestul din București: Dreptul de a manifesta este garantat de Constituție
Ministrul de Interne a precizat că dreptul cetățenilor de a protesta pașnic este garantat de Constituție și trebuie respectat indiferent de organizatorii manifestației sau de nemulțumirile exprimate.
Totuși, acesta a atras atenția că exercitarea acestui drept presupune respectarea cadrului legal și a drepturilor celorlalți cetățeni.
În același timp, Marian Neacșu a explicat că Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuții privind aprobarea sau interzicerea protestelor, responsabilitatea instituției fiind aceea de a asigura ordinea publică și siguranța participanților, dar și a celorlalți oameni care își desfășoară activitățile obișnuite.
Forțele de ordine vor fi mobilizate pentru manifestația din 14 noiembrie
Potrivit mesajului transmis de Marian Neacșu, structurile MAI vor fi la datorie pe parcursul weekendului, astfel încât să fie garantată siguranța atât a persoanelor care aleg să participe la manifestație, cât și a celor care nu sunt implicate în protest.
Oficialul a insistat asupra faptului că fiecare cetățean are dreptul să se simtă în siguranță, iar instituțiile statului au obligația de a proteja acest drept.
În contextul acuzațiilor apărute în spațiul public privind posibile provocări din partea forțelor de ordine, ministrul a transmis că nu dorește transformarea declarațiilor și interpretărilor într-o dispută politică și că fiecare instituție trebuie să își respecte atribuțiile.
Mesajul ministrului vine înaintea protestului anunțat pentru 14 noiembrie, în București, într-un climat tensionat de discuțiile privind organizarea manifestației și modul în care autoritățile vor gestiona eventualele incidente.