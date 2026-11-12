Ministrul de Interne, mesaj înaintea protestului din 14 noiembrie. Marian Neacșu: „Acționez potrivit legii, nu în baza unor ordine politice”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 12:33

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a făcut precizări importante în contextul protestului anunțat pentru 14 noiembrie, în Capitală. Oficialul a transmis că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va acționa exclusiv în baza legii și că structurile instituției vor fi mobilizate pentru menținerea ordinii publice și protejarea tuturor cetățenilor, indiferent dacă participă sau nu la manifestație.

Distribuie articolul