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Politica· 2 min citire
Elena Udrea îl suspectează pe Ilie Bolojan că își pregătește candidatura la prezidențiale prin sondajul PNL-USR
Elena Udrea
Elena Udrea lansează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și pune sub semnul întrebării sondajul INSCOP care arată că o alianță între PNL și USR ar obține 32% din voturi. Fostul ministru al Turismului consideră că cifrele prezentate ridică semne de întrebare și suspectează că în spatele promovării unei asemenea alianțe s-ar afla, de fapt, planurile lui Bolojan pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale. Udrea susține că liberalii ar putea avea mai mult de pierdut decât de câștigat dintr-o astfel de înțelegere.
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