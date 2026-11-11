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Politica· 2 min citire

Elena Udrea îl suspectează pe Ilie Bolojan că își pregătește candidatura la prezidențiale prin sondajul PNL-USR

Elena Udrea

Elena Udrea

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 nov. 2026, 22:41

Elena Udrea lansează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și pune sub semnul întrebării sondajul INSCOP care arată că o alianță între PNL și USR ar obține 32% din voturi. Fostul ministru al Turismului consideră că cifrele prezentate ridică semne de întrebare și suspectează că în spatele promovării unei asemenea alianțe s-ar afla, de fapt, planurile lui Bolojan pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale. Udrea susține că liberalii ar putea avea mai mult de pierdut decât de câștigat dintr-o astfel de înțelegere.

Într-o postare pe Facebook, Elena Udrea a analizat rezultatele sondajului INSCOP și a pus sub semnul întrebării avantajele unei alianțe electorale între PNL și USR. Aceasta consideră că prezentarea unui scor comun de 32% reprezintă o mișcare strategică a taberei conduse de Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor din interiorul PNL și al candidaturii anunțate de Alin Tișe. Fosta ministră sugerează că în spatele acestei strategii s-ar putea afla pregătirile lui Ilie Bolojan pentru alegerile prezidențiale.

Reinterpretarea sondajului INSCOP prin care ni se spune că o eventuală alianță PNL-USR ar ajunge la 32% este o mișcare strategică a taberei lui Bolojan, ușor de anticipat după anunțul candidaturii lui Alin Tișe și după schimbul de replici dintre Hubert Thuma și Adrian Veștea cu acesta, din stenogramele apărute pe surse. Mesajul este simplu: „Uitați-vă la cifre! Cu Bolojan și alianța propusă de el cu USR, putem ajunge aproape de AUR.” Daca ne pricepem puțin la politică și știm și puțină matematică, sondajul ridică mai multe întrebări decât dă răspunsuri.

a declarat Elena Udrea, fost ministru al Turismului..

De ce susține Elena Udrea că PNL ar pierde dintr-o alianță cu USR

Una dintre principalele nemulțumiri exprimate de Elena Udrea este legată de diferența dintre scorurile individuale ale celor două partide și rezultatul pe care l-ar obține împreună. Fosta ministră arată că PNL este cotat cu 20-22%, iar USR cu 12-13%, ceea ce înseamnă că procentul de 32% atribuit unei eventuale alianțe nu ar reprezenta un câștig electoral. În opinia sa, cele două formațiuni ar putea participa separat la alegeri și ar putea negocia ulterior formarea unei majorități parlamentare.

1. Dacă PNL are 20-22%, iar USR are 12-13%, 32% înseamnă mai puțin decât adunarea scorurilor celor două partide! Si, dacă rezultatul ar fi chiar suma scorurilor celor două partide, atunci de ce ar fi nevoie de aceasta alianță electorală? PNL poate candida singur, USR poate candida singur, iar după alegeri pot face o alianță de guvernare.

2. Dacă PNL are 22%, în urma candidaturii în alianță cu paritate 1:1, PNL pierde 6% mandate de aleși locali și parlamentari, pe care îi dă USR-ului, nu? Adică 22-32:2=6! Adică PNL, partidul mai mare, își pune infrastructura, organizațiile și electoratul la comun cu USR și apoi împarte beneficiile egal. Și atunci întrebarea legitimă este, cui folosește, de fapt, această alianță electorală? PNL-ului, sau lui Bolojan pentru candidatura prezidentiala viitoare?

a mai transmis Elena Udrea.

Fosta ministră susține că o alianță electorală construită pe principiul parității ar dezavantaja PNL, deoarece liberalii ar pune la dispoziție organizațiile, infrastructura și propriul electorat, dar ar împărți în mod egal beneficiile cu USR. În același timp, Udrea precizează că nu se opune colaborării dintre cele două partide, ci consideră că PNL ar trebui să își păstreze forța politică și capacitatea de a negocia independent. Ea atrage atenția că o eventuală alianță nu ar trebui să fie folosită nici pentru justificarea conducerii lui Bolojan, nici pentru amânarea alegerilor interne.

Nu am ceva împotriva unei colaborări între PNL și USR. Dimpotrivă, cred ca un PNL puternic trebuie să poată negocia și colabora cu oricine este în interesul României: cu USR, cu PSD, cu AUR, cu UDMR, cu orice partid cu care poate construi o majoritate și un proiect de guvernare.

Dar PNL trebuie să fie suficient de puternic încât să poată intra în orice colaborare de pe picioarele lui, nu să aibă nevoie de o alianță pentru a-și justifica propria conducere. În plus, chiar și o alianță cu USR nu înseamnă automat că Ilie Bolojan trebuie să conducă PNL și nici nu poate ține loc de motiv pentru a amâna alegerile interne în PNL.

Iar dacă sondajul spune că PNL și USR împreună pot ajunge la 32%, foarte bine. Atunci să candideze fiecare separat, să-și obțină mandatele pe care le poate obține și, dacă după alegeri cifrele permit, să construiască împreună guvernarea, cu PNL lider al coaliției, nu redus la statutul de egal al USR-ului!

a mai explicat Udrea.
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