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Politica· 2 min citire

Bolojan, explicații după declarațiile lui Nicușor Dan. Neagă că i-a cerut să negocieze cu PSD

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 nov. 2026, 20:02
SursăRealitatea PLUS

Ilie Bolojan a ieșit public cu explicații după declarațiile făcute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în care președintele a vorbit despre politicienii care îi cer ajutorul în relația cu PSD, deși critică public social-democrații. Liderul PNL neagă categoric că i-ar fi solicitat șefului statului să negocieze în numele său și susține că toate discuțiile purtate cu acesta au vizat exclusiv probleme instituționale. Replica lui Bolojan vine pe fondul tensiunilor politice și al disputelor privind relația liberalilor cu PSD, conform Realitatea PLUS.

Bolojan se apără după declarațiile lui Nicușor Dan despre negocierile cu PSD

Liderul liberal a ținut să precizeze că nu i-a cerut niciodată președintelui să intervină în negocieri politice cu PSD în numele său. Explicațiile vin după declarațiile făcute de Nicușor Dan la Cotroceni, când șeful statului a criticat atitudinea unor politicieni care se prezintă public drept adversari ai social-democraților, dar îi solicită sprijinul pentru discuții cu aceștia. Președintele nu l-a nominalizat însă pe Bolojan în declarația respectivă.

Fostul premier a respins orice interpretare potrivit căreia ar fi apelat la Nicușor Dan pentru a obține un avantaj politic în relația cu PSD. Bolojan susține că întâlnirile și discuțiile sale cu președintele au avut în vedere responsabilitățile comune ale Guvernului și Președinției, precum apărarea, politica externă și problemele legate de Planul Național de Redresare și Reziliență. Liderul PNL insistă că acestea au fost singurele teme abordate la nivel instituțional și că nu i-a cerut șefului statului să negocieze pentru el.

Nu i-am cerut președintelui să negocieze pentru mine ceva politic cu PSD. Ca să fie lucrurile cât se poate de clare, toate discuțiile instituționale pe care le-am avut în permanență au ținut cont de problemele României, aspecte care țin de politicile comune pe care Președinția și Guvernul le au de gestionat, nu știu, apărare, politică externă, de exemplu, sau de aspecte foarte importante, care țin de PNRR.

a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL.

Ce a spus Nicușor Dan la Cotroceni și de ce a reacționat liderul PNL

Controversa a pornit de la conferința de presă susținută de Nicușor Dan, în care șeful statului a vorbit despre relația dintre PNL, USR și PSD. Președintele a atras atenția asupra contradicției dintre discursul public al unor politicieni și solicitările pe care aceștia le-ar fi făcut în discuțiile private. Mai exact, a susținut că persoane care critică PSD și se prezintă drept adversari ai acestui partid au venit ulterior să îi ceară să discute cu social-democrații pentru rezolvarea unor probleme de guvernare.

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