Bolojan, explicații după declarațiile lui Nicușor Dan. Neagă că i-a cerut să negocieze cu PSD

Publicat 11 nov. 2026, 20:02 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan a ieșit public cu explicații după declarațiile făcute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în care președintele a vorbit despre politicienii care îi cer ajutorul în relația cu PSD, deși critică public social-democrații. Liderul PNL neagă categoric că i-ar fi solicitat șefului statului să negocieze în numele său și susține că toate discuțiile purtate cu acesta au vizat exclusiv probleme instituționale. Replica lui Bolojan vine pe fondul tensiunilor politice și al disputelor privind relația liberalilor cu PSD, conform Realitatea PLUS.

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