Alexandru Nazare, răspuns la moțiunea AUR: „Deficitul României scade și pe metodologia națională și pe cea europeană”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, în contextul moțiunii simple depuse de AUR, că deficitul României scade atât pe metodologia națională, cât și pe cea europeană. Mai mult, Nazare acuză AUR de dezinformare, pe motiv că cifra menționată de AUR, cele 69 de miliarde invocate în moțiune, adică deficitul pe primele șase luni calculat după regulile Uniunii Europeme, e o cifră publică. luată chiar de pe site-ul INS.
Nazare: o singură execuție bugetară, citită în două calendare
Ministrul Finanțelor a explicat că ceea ce AUR acuză ca fiind o tentativă de a ascunde date bugetare în fața instituțiilor europene este, de fapt, o diferență între datele de raportare.
Alexandru Nazare a precizat și că există un dialog constant cu Eurostat, care, potrivit lui, nu ar fi ridicat obiecții privind trecerea datelor din contabilitatea națională în sistemul european.
Răspunsul la acuzația privind ascunderea datelor
Referindu-se la cifra de 69 de miliarde de lei invocată în moțiune, ministrul a susținut că aceasta provine chiar din datele publice.
Ministrul a mai arătat că, pe metodologia europeană, deficitul primului semestru este de 3,4% din PIB, față de 3,6% în 2025, iar deficitul anual a coborât de la peste 9% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Acesta a adăugat că „aceeași concluzie” o trag și cele trei mari agenții de rating.
O moțiune simplă vizează activitatea unui ministru sau a unui domeniu de activitate al Guvernului. Documentul este depus și dezbătut într-una dintre Camerele Parlamentului, iar prin vot poate exprima poziția politică a majorității parlamentarilor cu privire la modul în care un ministru și-a exercitat atribuțiile. Spre deosebire de moțiunea de cenzură, moțiunea simplă nu conduce la demiterea Guvernului sau a celui vizat.