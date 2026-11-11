Alexandru Nazare, răspuns la moțiunea AUR: „Deficitul României scade și pe metodologia națională și pe cea europeană”

Publicat 11 nov. 2026, 11:07 Actualizat 11 nov. 2026, 11:25

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, în contextul moțiunii simple depuse de AUR, că deficitul României scade atât pe metodologia națională, cât și pe cea europeană. Mai mult, Nazare acuză AUR de dezinformare, pe motiv că cifra menționată de AUR, cele 69 de miliarde invocate în moțiune, adică deficitul pe primele șase luni calculat după regulile Uniunii Europeme, e o cifră publică. luată chiar de pe site-ul INS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre alexandru nazare