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Politica· 2 min citire

Alexandru Nazare, răspuns la moțiunea AUR: „Deficitul României scade și pe metodologia națională și pe cea europeană”

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat11 nov. 2026, 11:07
Actualizat11 nov. 2026, 11:25

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, în contextul moțiunii simple depuse de AUR, că deficitul României scade atât pe metodologia națională, cât și pe cea europeană. Mai mult, Nazare acuză AUR de dezinformare, pe motiv că cifra menționată de AUR, cele 69 de miliarde invocate în moțiune, adică deficitul pe primele șase luni calculat după regulile Uniunii Europeme, e o cifră publică. luată chiar de pe site-ul INS.

Nazare: o singură execuție bugetară, citită în două calendare

Ministrul Finanțelor a explicat că ceea ce AUR acuză ca fiind o tentativă de a ascunde date bugetare în fața instituțiilor europene este, de fapt, o diferență între datele de raportare.

Fiecare stat are alături de raportarea europeană propria execuție bugetară națională, iar diferențele dintre ele sunt cunoscute și explicate.Deficitul României scade. Scade pe metodologia națională și scade pe metodologia europeană. (...)

Nu există o cifră pentru români și alta pentru Bruxelles. Există o singură execuție bugetară citită în două calendare, și amândouă arată aceeași direcție.

a declarat Alexandru Nazare, mninistrul Finanțelor.

Alexandru Nazare a precizat și că există un dialog constant cu Eurostat, care, potrivit lui, nu ar fi ridicat obiecții privind trecerea datelor din contabilitatea națională în sistemul european.

Răspunsul la acuzația privind ascunderea datelor

Referindu-se la cifra de 69 de miliarde de lei invocată în moțiune, ministrul a susținut că aceasta provine chiar din datele publice.

Dacă datele ar fi fost ascunse, inițiatorii moțiunii nu ar fi avut de unde să ia această cifră.

În execuția cash după primele nouă luni ale acestui an, deficitul este de 3,81% din PIB, față de 5,31% în aceeași perioadă a anului trecut, deci aproximativ 24 de miliarde mai puțin.

a mai argumentat ministrul Finanțelor.

Ministrul a mai arătat că, pe metodologia europeană, deficitul primului semestru este de 3,4% din PIB, față de 3,6% în 2025, iar deficitul anual a coborât de la peste 9% din PIB în 2024 la 7,8% în 2025. Acesta a adăugat că „aceeași concluzie” o trag și cele trei mari agenții de rating.

O moțiune simplă vizează activitatea unui ministru sau a unui domeniu de activitate al Guvernului. Documentul este depus și dezbătut într-una dintre Camerele Parlamentului, iar prin vot poate exprima poziția politică a majorității parlamentarilor cu privire la modul în care un ministru și-a exercitat atribuțiile. Spre deosebire de moțiunea de cenzură, moțiunea simplă nu conduce la demiterea Guvernului sau a celui vizat.

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