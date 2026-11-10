Nicusor Dan demontează toată campania pe care și-a făcut-o Bolojan. S-a lăudat că a salvat economia, dar președintele a venit cu cifrele și a arătat dezastrul

Publicat 10 nov. 2026, 20:23 Actualizat 10 nov. 2026, 20:29

Președintele Nicușor Dan a prezentat o serie de date privind situația financiară a României, atrăgând atenția asupra deficitului bugetar, a sumelor plătite pentru dobânzi și a riscului ca țara noastră să piardă încrederea investitorilor. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor despre măsurile economice luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și despre efectele acestora asupra finanțelor publice.

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