Nicusor Dan demontează toată campania pe care și-a făcut-o Bolojan. S-a lăudat că a salvat economia, dar președintele a venit cu cifrele și a arătat dezastrul

Președintele Nicușor Dan a prezentat o serie de date privind situația financiară a României, atrăgând atenția asupra deficitului bugetar, a sumelor plătite pentru dobânzi și a riscului ca țara noastră să piardă încrederea investitorilor. Declarațiile vin în contextul dezbaterilor despre măsurile economice luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și despre efectele acestora asupra finanțelor publice.
Într-o conferință de presă susținută marți, șeful statului a explicat de ce România trebuie să respecte angajamentele privind reducerea deficitului și a avertizat că o eventuală abatere de la planul fiscal ar putea determina creșterea costurilor de finanțare.
Nicușor Dan, despre deficitul bugetar: „150 de miliarde de lei”
Președintele a prezentat dimensiunea dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile statului, susținând că România cheltuie mai mult decât încasează și este nevoită să acopere diferența prin împrumuturi.
Șeful statului a atras atenția și asupra costurilor generate de datoria publică acumulată în anii precedenți. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproximativ 60 de miliarde de lei reprezintă dobânzile care trebuie achitate.
Pentru a evidenția dimensiunea acestei sume, președintele a făcut o comparație cu investițiile care ar putea fi realizate cu banii respectivi: aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă sau 85 de spitale regionale.
Avertisment privind agențiile de rating: România riscă să piardă încrederea investitorilor
Nicușor Dan a explicat că evaluările agențiilor internaționale de rating au un rol important în stabilirea condițiilor în care România se poate împrumuta de pe piețele financiare.
Aceste instituții analizează capacitatea unui stat de a-și achita datoriile și transmit investitorilor cât de riscantă este plasarea banilor în economia respectivă.
Potrivit președintelui, România se află într-o zonă sensibilă, la limita dintre recomandarea și nerecomandarea investițiilor.
O eventuală retrogradare a ratingului de țară ar putea determina anumite fonduri de investiții și fonduri de pensii să își retragă capitalul din România, dacă regulamentele interne le impun acest lucru.
Într-un asemenea scenariu, statul ar trebui să găsească alți finanțatori, care ar putea solicita dobânzi mai mari. Nicușor Dan a avertizat că există și riscul ca sumele necesare să nu poată fi atrase suficient de ușor, situație în care România ar putea ajunge să solicite sprijinul Fondului Monetar Internațional.
Președintele a amintit experiența din 2009 și a explicat că intervenția FMI vine, de regulă, la pachet cu măsuri dure de ajustare fiscală și financiară.
Nicușor Dan: Abaterea de la traiectoria fiscală poate avea consecințe grave
Șeful statului a transmis că România trebuie să respecte planul de reducere a deficitului asumat în fața piețelor financiare. În opinia sa, orice abatere ar afecta credibilitatea țării și ar putea pune sub semnul întrebării capacitatea statului de a-și achita obligațiile.
Acesta a explicat că efectele unei eventuale creșteri a dobânzilor nu s-ar limita la bugetul public. Costurile mai mari la care se împrumută statul se pot reflecta și în dobânzile suportate de populație și de companii.
Președintele a atras atenția în special asupra mediului de afaceri, unde numeroase firme se confruntă deja cu dificultăți și ar putea avea probleme suplimentare dacă finanțarea devine și mai scumpă.
Cheltuielile de personal, printre cele mai mari din bugetul național
În cadrul declarațiilor sale, Nicușor Dan a indicat cheltuielile de personal drept unul dintre cele mai importante capitole ale bugetului național.
Situația financiară a statului trebuie analizată, a explicat acesta, și prin prisma obligațiilor deja acumulate, nu doar a cheltuielilor din prezent. Dobânzile aferente datoriei publice reduc resursele disponibile pentru investiții și pentru alte domenii de interes public.
Nicușor Dan, explicații după criza politică: Patru întrebări la care a vrut să răspundă
Președintele a precizat că a considerat necesar să organizeze o discuție publică după încheierea crizei politice. El a descris perioada drept una dificilă pentru români și a afirmat că tensiunile au dus la pierderea unui timp important.
În intervenția sa, Nicușor Dan a anunțat că dorește să clarifice patru teme: situația financiară a României și importanța evaluărilor agențiilor de rating, riscurile economice pe care le-ar fi presupus intrarea AUR la guvernare, consecințele organizării alegerilor anticipate și posibilitatea ca PNL și USR să formeze un guvern fără PSD, având în vedere configurația parlamentară.
Prin aceste explicații, șeful statului a readus în centrul dezbaterii publice problema deficitului și a costurilor împrumuturilor, într-un moment în care măsurile de corecție bugetară și direcția economică a Guvernului Bolojan continuă să genereze discuții.