Scandal în PNL după ultimatumul lui Bolojan. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îl pun la zid pe liderul liberal

Publicat 10 nov. 2026, 08:23 Actualizat 10 nov. 2026, 08:31 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile din interiorul PNL continuă după ce conducerea partidului a decis să le acorde un termen de 10 zile parlamentarilor care au deschis acțiuni în instanță împotriva formațiunii pentru a renunța la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. După ce Alina Gorghiu a criticat public măsura și l-a acuzat pe Ilie Bolojan de presiuni, senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat, transmițându-i liderului liberal că nu se lasă intimidată și că nu va renunța la dreptul de a se adresa justiției.

Distribuie articolul