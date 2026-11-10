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Politica· 2 min citire
Scandal în PNL după ultimatumul lui Bolojan. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îl pun la zid pe liderul liberal
Publicat10 nov. 2026, 08:23
Actualizat10 nov. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS
Tensiunile din interiorul PNL continuă după ce conducerea partidului a decis să le acorde un termen de 10 zile parlamentarilor care au deschis acțiuni în instanță împotriva formațiunii pentru a renunța la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. După ce Alina Gorghiu a criticat public măsura și l-a acuzat pe Ilie Bolojan de presiuni, senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat, transmițându-i liderului liberal că nu se lasă intimidată și că nu va renunța la dreptul de a se adresa justiției.
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