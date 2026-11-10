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Politica· 2 min citire

Scandal în PNL după ultimatumul lui Bolojan. Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc îl pun la zid pe liderul liberal

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Scris deDana Bărăgan
Publicat10 nov. 2026, 08:23
Actualizat10 nov. 2026, 08:31
SursăRealitatea PLUS

Tensiunile din interiorul PNL continuă după ce conducerea partidului a decis să le acorde un termen de 10 zile parlamentarilor care au deschis acțiuni în instanță împotriva formațiunii pentru a renunța la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. După ce Alina Gorghiu a criticat public măsura și l-a acuzat pe Ilie Bolojan de presiuni, senatoarea Nicoleta Pauliuc a reacționat, transmițându-i liderului liberal că nu se lasă intimidată și că nu va renunța la dreptul de a se adresa justiției.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc îi transmite un mesaj ferm lui Ilie Bolojan, după decizia conducerii partidului care îi privește pe parlamentarii care au deschis acțiuni în instanță împotriva unor hotărâri ale formațiunii. Aceasta susține că nu se lasă intimidată de ultimatumul de 10 zile prin care li s-ar cere celor aflați în litigiu cu partidul să își retragă acțiunile, în caz contrar riscând excluderea din grupurile parlamentare.

Într-un mesaj publicat luni, 9 noiembrie, pe Facebook, Pauliuc afirmă că a trecut prin încercări mult mai dificile în viață și că amenințările politice nu o vor determina să renunțe la drepturile sale.

Domnule Bolojan, trei mesaje vreau să vă transmit. Nu mă intimidați. Am avut în viață lupte mult mai grele decât o dispută cu un președinte de partid care, atunci când nu reușește să convingă, încearcă să-și impună autoritatea prin amenințări și ultimatumuri. Am învins cancerul, așa că va trebui să mă iertați dacă amenințările dumneavoastră nu mă impresionează. Iar acum veniți cu un ultimatum de 10 zile: ori ne retragem acțiunile din instanță, ori ne dați afară din grupurile parlamentare. Un astfel de gest nu e doar autoritar, e mărunt și meschin. Domnule Bolojan, am trecut prin chimioterapie. Chiar credeți că mă sperie o ședință de partid?

atransmis senatoarea.

În mesajul video transmis, Pauliuc invocă și dreptul constituțional de acces la justiție, susținând că apartenența la PNL nu poate condiționa exercitarea acestuia. Senatoarea, avocat de profesie, afirmă că are dreptul să conteste în instanță orice decizie pe care o consideră contrară legii sau statutului partidului.

Dreptul de acces la justiție este garantat de articolul 21 din Constituție. Sunt avocat de profesie, cunosc Constituția și legile României. Loialitatea față de un partid nu poate însemna renunțarea la dreptul de a cere dreptate în instanță. Dacă eu consider că o decizie încalcă legea sau statutul PNL, am dreptul să o contest.

Eu nu am uitat de ce am intrat în politică. Dumneavoastră? Când am candidat din partea PNL în Ilfov, nu am candidat cu ajutorul lui Ilie Bolojan și nici pentru Ilie Bolojan. Am candidat pentru niște oameni cărora le-am promis că voi apăra pacienții, familiile și antreprenorii români

a mai scris Nicoleta Pauliuc.

Alina Gorghiu acuză presiuni asupra parlamentarilor care au acționat partidul în instanță

La rândul său, deputata PNL Alina Gorghiu a criticat decizia discutată în Biroul Politic Național, susținând că parlamentarii care au deschis procese împotriva partidului sunt puși în situația de a alege între continuarea demersurilor juridice și păstrarea apartenenței la grupurile parlamentare liberale.

Gorghiu afirmă că se consideră victima unui șantaj și anunță că nu intenționează să cedeze presiunilor.

Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pus sub presiunea de a renunța la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început: nu voi ceda.

Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare

a transmis Alina Gorghiu.
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