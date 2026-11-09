Haos în PNL după intrarea în opoziție! Bolojan, contestat din interior. Liberalii caută aliați, USR nu renunță la alianță

Tensiunile se amplifică în tabăra PNL-USR după trecerea în opoziție. Ilie Bolojan este contestat public chiar de colegii de partid, liberalii tatonează noi alianțe cu Forța Dreptei și PSD la nivel local, în timp ce USR insistă să mențină colaborarea cu PNL.
Tensiunile se amplifică în tabăra PNL-USR după intrarea în opoziție. Ilie Bolojan este contestat public chiar de colegii de partid, în timp ce liberalii își caută noi variante de colaborare politică, inclusiv cu Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban, dar și cu PSD, la nivel local. În tot acest timp, USR încearcă să mențină alianța cu PNL și să evite destrămarea colaborării politice.
Un nou scandal a izbucnit după declarațiile lui Cătianu, vicepreședinte al liberalilor din Buzău, care a criticat public USR. Acesta a acuzat formațiunea că este un partid în care membrii se contestă reciproc și votează în contradictoriu, deschizând astfel un nou front de tensiune între cele două partide.
Declarațiile au fost urmate de reacții din ambele tabere. Lideri din PNL și USR au transmis mesaje critice, iar printre cei care au intervenit în această dispută s-a numărat și europarlamentarul Rareș Bogdan. Schimbul de replici a amplificat tensiunile dintre cele două formațiuni, în condițiile în care colaborarea lor politică este deja pusă sub presiune.
Un detaliu important este că liberalul Cătianu este considerat apropiat de Ilie Bolojan. Mai mult, declarațiile sale au venit după o vizită pe care acesta a făcut-o alături de liderul liberal la primarul PSD din Buzău, Constantin Toma. Întâlnirea a alimentat discuțiile despre posibilele repoziționări politice ale liberalilor și despre relațiile pe care aceștia încearcă să le construiască la nivel local.
Ilie Bolojan, contestat în interiorul PNL. Se pregătește o confruntare la congres
Problemele lui Ilie Bolojan nu se limitează însă la conflictul cu USR. Liderul liberal se confruntă și cu opoziție din interiorul propriului partid, unde au apărut deja voci care îi contestă conducerea.
Aligianu și-a anunțat intenția de a candida la următorul congres al PNL, care urmează să fie organizat în perioada următoare. Anunțul deschide perspectiva unei confruntări interne pentru conducerea formațiunii și ridică semne de întrebare cu privire la viitorul politic al lui Bolojan în partid.
Rămâne de văzut dacă actualul lider liberal va reuși să își păstreze funcția și să își consolideze susținerea în interiorul formațiunii, în condițiile în care contestatarii săi încep să își facă publice intențiile.
PNL și USR, pe poziții diferite după intrarea în opoziție
În timp ce o parte dintre liberali critică USR și tatonează noi formule de colaborare politică, inclusiv cu Forța Dreptei și PSD în teritoriu, reprezentanții USR încearcă să păstreze alianța cu PNL.
Astfel, cele două partide se confruntă cu perspective diferite privind viitoarea strategie politică. Liberalii sunt preocupați de repoziționarea formațiunii și de echilibrul de putere din interiorul partidului, în timp ce USR insistă asupra continuării colaborării.
Toate aceste evoluții conturează o perioadă complicată pentru alianța PNL-USR. Contestarea lui Ilie Bolojan, disputele publice dintre liderii celor două formațiuni și negocierile politice din teritoriu pot influența decisiv relația dintre partide și direcția pe care acestea o vor urma în perioada următoare.