Haos în PNL după intrarea în opoziție! Bolojan, contestat din interior. Liberalii caută aliați, USR nu renunță la alianță

Publicat 9 nov. 2026, 14:19 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile se amplifică în tabăra PNL-USR după trecerea în opoziție. Ilie Bolojan este contestat public chiar de colegii de partid, liberalii tatonează noi alianțe cu Forța Dreptei și PSD la nivel local, în timp ce USR insistă să mențină colaborarea cu PNL.

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