Dosarul lui Florian Coldea ajunge pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Dosarul „optimizărilor”, în care este vizat generalul în rezervă Florian Coldea, ajunge luni pe masa judecătorilor Curții Supreme! Fostul general SRI face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul de corupție anchetat de DNA. Între timp, Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată.
Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță luni, definitiv, asupra contestației formulate de apărarea lui Florian Coldea împotriva deciziei Curții de Apel București din dosarul instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Decizia stabilește dacă judecata pe fond poate începe.
Fostul prim adjunct al SRI ar fi exercitat presiuni asupra procurorilor și judecătorilor
În procedura de cameră preliminară, judecătorii Curții de Apel București au constatat legalitatea întocmirii rechizitoriului și a probelor din dosar. Tot atunci au fost respinse toate cererile și excepțiile ridicate de avocații fostului prim adjunct al Serviciului Român de Informații.
Apărarea a contestat decizia, iar contestația vizează începerea judecății propriu-zise. Judecătorii Înaltei Curți pot decide fie că procesul poate începe, fie că dosarul se întoarce în procedura de cameră preliminară, așa cum au cerut avocații lui Coldea. Hotărârea este definitivă și irevocabilă. În dosar, Coldea este acuzat de fapte grave, alături de alte persoane importante din cazul optimizărilor.
Fostul prim adjunct al SRI ar fi exercitat presiuni asupra procurorilor și asupra judecătorilor în acest proces.
Coldea ar putea fi ancheta și în Albania
Între timp, Florian Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în dosarul în care șefa serviciilor secrete de la Tirana este arestată. Surse din presă susțin că Coldea este vizat de ancheta procurorilor albanezi, alături de premierul Albaniei, Edi Rama.