Dosarul lui Florian Coldea ajunge pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Publicat 9 nov. 2026, 11:09 Actualizat 9 nov. 2026, 11:12 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Dosarul „optimizărilor”, în care este vizat generalul în rezervă Florian Coldea, ajunge luni pe masa judecătorilor Curții Supreme! Fostul general SRI face orice pentru a bloca începerea judecății în dosarul de corupție anchetat de DNA. Între timp, Coldea ar putea fi pus sub acuzare și în Albania, în dosarul în care șefa serviciilor secrete este arestată.

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