De ce au rămas în arest Călin Georgescu și Ionel Rusen. Curtea de Apel București a prezentat motivarea deciziei

Publicat 6 nov. 2026, 17:54 Actualizat 6 nov. 2026, 18:02 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Judecătorii Curții de Apel București au motivat decizia prin care Călin Georgescu și omul de afaceri Ion Rusen au fost menținuți în arest. Potrivit Realitatea Plus, magistrații au apreciat că există în continuare riscul ca cei doi să comită noi fapte sau să influențeze ancheta. Un alt argument a fost gravitatea acuzațiilor și impactul public pe care l-ar putea avea punerea lor în libertate. Georgescu și Rusen sunt cercetați de DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

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