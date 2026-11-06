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Justitie· 1 min citire

De ce au rămas în arest Călin Georgescu și Ionel Rusen. Curtea de Apel București a prezentat motivarea deciziei

Călin Georgescu (captură video)

Călin Georgescu (captură video)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 nov. 2026, 17:54
Actualizat6 nov. 2026, 18:02
SursăRealitatea.net realitatea plus

Judecătorii Curții de Apel București au motivat decizia prin care Călin Georgescu și omul de afaceri Ion Rusen au fost menținuți în arest. Potrivit Realitatea Plus, magistrații au apreciat că există în continuare riscul ca cei doi să comită noi fapte sau să influențeze ancheta. Un alt argument a fost gravitatea acuzațiilor și impactul public pe care l-ar putea avea punerea lor în libertate. Georgescu și Rusen sunt cercetați de DIICOT într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro.

Cel puțin două argumente au stat la baza deciziei luate de Curtea de Apel București pentru menținerea în spatele gratiilor a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Russel.

Primul se referă la faptul că nu sunt necesare temeiuri noi care să fie invocate în instanță, ci este suficient ca cele invocate inițial să persiste, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Ionela Arcanu. Din punctul de vedere al judecătorilor care au prelungit măsura arestării preventive, aceste temeiuri există în continuare, fiind avut în vedere inclusiv riscul ca persoanele vizate de această investigație să comită fapte noi ori să influențeze cursul anchetei.

În al doilea rând, judecătorii mai spun că faptele care îi sunt imputate lui Călin Georgescu sunt de o gravitate extremă și că eliberarea acestuia ar putea genera o reacție publică puternică. În acest context, instanța a apreciat că nu ar fi justificată punerea în libertate a celor doi, Călin Georgescu și Ionel Russel.

Călin Georgescu și Ion Rusen sunt cercetați de DIICOT pentru că l-ar fi escrocat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu peste un milion de euro.

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