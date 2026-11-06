277 de percheziții în toată România, în Operațiunea Jupiter 6. Prejudicii de peste 25 de milioane de lei

Polițiștii și procurorii desfășoară vineri, 6 noiembrie, 277 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, în cea de-a cincea zi a Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii au identificat prejudicii de peste 25 de milioane de lei, în dosare care vizează evaziune fiscală, spălare de bani, fraude informatice, înșelăciune și numeroase alte infracțiuni. În cadrul acțiunilor sunt puse în executare și 29 de mandate de aducere.
Operațiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. Potrivit informațiilor transmise de autorități, în cursul zilei de vineri sunt desfășurate simultan 53 de acțiuni operative, care vizează mai multe dosare penale. Pe lângă cele 277 de percheziții domiciliare, oamenii legii pun în executare 29 de mandate de aducere, pentru audierea persoanelor vizate de anchete și administrarea probelor necesare. Prejudiciile identificate până în prezent în cauzele investigate astăzi se ridică la 25.254.806 lei.
Acțiunile de vineri continuă seria de percheziții desfășurate în Operațiunea Jupiter 6, după ce joi, 5 noiembrie, polițiștii și procurorii au pus în aplicare 397 de mandate de percheziție în cadrul a 91 de acțiuni operative. În dosarele vizate în ziua precedentă fuseseră identificate prejudicii de peste 33 de milioane de lei. Operațiunea se desfășoară la nivel național și cuprinde anchete distincte, care urmăresc combaterea mai multor categorii de infracțiuni.
Evaziune fiscală, spălare de bani și fraude prin comenzi fictive
O parte importantă a investigațiilor vizează infracțiunile economico-financiare, prin care ar fi fost prejudiciate atât bugetul statului, cât și persoane fizice sau companii. Procurorii cercetează suspiciuni de evaziune fiscală, nedeclararea veniturilor, neplata obligațiilor fiscale, delapidare și spălare a banilor. Sunt investigate și situații în care anumite persoane ar fi însușit ilegal sume de bani, dar și alte operațiuni financiare suspecte. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care au fost desfășurate aceste activități, persoanele implicate și valoarea exactă a prejudiciilor.
Printre faptele cercetate se numără și fraudele informatice comise în dauna unor societăți comerciale. Potrivit anchetatorilor, în unele cazuri ar fi fost plasate comenzi fictive, urmate de solicitări nejustificate pentru restituirea contravalorii produselor. Alte dosare vizează comercializarea unor articole de îmbrăcăminte și încălțăminte suspectate că ar fi contrafăcute, inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare. Cercetările urmăresc identificarea celor care ar fi pus în circulație aceste produse și stabilirea eventualelor pagube produse prin activitățile ilegale.
Arme deținute ilegal, furturi de combustibil și infracțiuni de mediu
Operațiunea Jupiter 6 vizează și fapte legate de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și infracțiuni care afectează mediul. Polițiștii verifică activități suspectate de dezmembrare ilegală a autovehiculelor, abandonarea și incendierea deșeurilor, precum și transportul și comercializarea materialului lemnos fără documente legale de proveniență. În unele dosare sunt cercetate tăieri ilegale și furturi de arbori, inclusiv situații în care ar fi fost folosite avize de transport al lemnului care conțineau date nereale.
Pe lista infracțiunilor investigate se află și furturile de combustibil și acumulatori auto, racordările clandestine la rețeaua de energie electrică, cămătăria și proxenetismul. Alte anchete privesc infracțiuni de amenințare, lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice, în contextul unor conflicte între mai multe persoane. Autoritățile urmăresc să stabilească împrejurările în care au fost comise faptele și să strângă probe pentru fiecare dosar penal în parte.
Prejudicii de peste 25 de milioane de lei. Anchetatorii caută bunurile provenite din infracțiuni
Unul dintre principalele obiective ale operațiunii este recuperarea prejudiciilor identificate în dosarele penale. În timpul perchezițiilor, polițiștii și procurorii urmăresc ridicarea documentelor, înscrisurilor și bunurilor care pot constitui probe, dar și identificarea sumelor de bani sau a valorilor despre care există suspiciuni că provin din activități infracționale. Persoanele vizate urmează să fie audiate, iar cercetările vor continua pentru stabilirea contribuției fiecăreia la faptele investigate.
Prejudiciul de 25.254.806 lei anunțat pentru acțiunile de vineri reprezintă valoarea identificată până în prezent în dosarele vizate în această zi. Autoritățile urmăresc recuperarea sumelor și luarea măsurilor legale pentru protejarea patrimoniului public și privat. Anchetele sunt în desfășurare, iar stabilirea răspunderii penale a persoanelor cercetate depinde de probele administrate și de soluțiile dispuse în fiecare cauză.