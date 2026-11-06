277 de percheziții în toată România, în Operațiunea Jupiter 6. Prejudicii de peste 25 de milioane de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 08:18

Polițiștii și procurorii desfășoară vineri, 6 noiembrie, 277 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, în cea de-a cincea zi a Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii au identificat prejudicii de peste 25 de milioane de lei, în dosare care vizează evaziune fiscală, spălare de bani, fraude informatice, înșelăciune și numeroase alte infracțiuni. În cadrul acțiunilor sunt puse în executare și 29 de mandate de aducere.

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