Tudorel Toader reacționează după destituirea fiului său de la universitate: „Sunt multe întrebări”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 nov. 2026, 12:39

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat joi, 5 noiembrie, după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea fiului său, Alexandru Toader, din funcția didactică. Acesta susține că hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată, ridicând totodată semne de întrebare cu privire la momentul în care a fost comunicată. Alexandru Toader este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, după acuzațiile formulate de mai multe studente, și se află în prezent în arest la domiciliu.

Distribuie articolul