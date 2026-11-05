Tudorel Toader reacționează după destituirea fiului său de la universitate: „Sunt multe întrebări”

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a reacționat joi, 5 noiembrie, după ce Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea fiului său, Alexandru Toader, din funcția didactică. Acesta susține că hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată, ridicând totodată semne de întrebare cu privire la momentul în care a fost comunicată. Alexandru Toader este cercetat pentru viol și agresiune sexuală, după acuzațiile formulate de mai multe studente, și se află în prezent în arest la domiciliu.
Tudorel Toader spune că decizia de destituire a fiului său poate fi contestată
Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru a explicat că hotărârea Comisiei de Etică poate fi atacată în termen de 30 de zile la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar. Ulterior, decizia acestei instituții poate fi contestată și în instanță. Reacția vine la o zi după ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat destituirea lui Alexandru Toader, în urma unei cercetări disciplinare care a durat aproape un an.
Fostul ministru a atras atenția și asupra momentului în care a fost comunicată hotărârea. Potrivit acestuia, decizia Comisiei de Etică a venit după un an de cercetări și a fost comunicată imediat după încheierea dezbaterilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care fiul său contestase arestarea preventivă. Tudorel Toader susține că anunțul a fost făcut înainte ca soluția instanței supreme să fie afișată pe pagina oficială a instituției.
Fostul ministru cere respectarea prezumției de nevinovăție
Tudorel Toader consideră că există mai multe aspecte care trebuie clarificate și insistă asupra necesității unui tratament egal în situații similare. Fostul ministru susține că instanțele trebuie lăsate să stabilească responsabilitatea penală a fiului său, cu respectarea prezumției de nevinovăție. El a mai precizat că Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultății de Drept prin care a fost decisă suspendarea activității sale didactice până la finalizarea procesului penal.
De ce a decis Universitatea din Iași destituirea lui Alexandru Toader
Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că a finalizat cercetarea în cazul lectorului Ionuț-Alexandru Toader. Membrii comisiei au constatat încălcarea normelor de etică și deontologie universitară, reținând folosirea abuzivă a calității de cadru didactic, hărțuirea și condiționarea evaluării studentelor de obținerea unor favoruri sexuale. În urma acestor constatări, comisia a hotărât destituirea sa din funcția didactică sau de cercetare. Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile.
În paralel, Alexandru Toader este cercetat penal pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Dosarul a fost deschis în urma acuzațiilor formulate de studente de la Facultatea de Drept din Iași. Una dintre tinere a susținut că ar fi fost constrânsă să întrețină relații sexuale cu lectorul, atât în biroul acestuia de la facultate, cât și la cabinetul notarial pe care îl deține în centrul Iașiului. Potrivit relatărilor apărute în presă, cele două studente ar fi fost abordate după ce nu promovaseră un examen din prima sesiune.
Alexandru Toader se află în arest la domiciliu, după decizia Înaltei Curți
Fiul fostului ministru al Justiției a fost arestat preventiv pe 24 octombrie 2026, pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel Iași. Măsura a fost contestată, iar marți, 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile, până pe 21 noiembrie inclusiv. Această hotărâre este definitivă, însă ancheta penală continuă.
Pe durata arestului la domiciliu, Alexandru Toader nu poate părăsi locuința fără aprobarea autorităților judiciare și are obligația de a se prezenta în fața anchetatorilor ori de câte ori este chemat. De asemenea, instanța i-a interzis să comunice cu persoanele vătămate și cu martorii din dosar. Cercetările penale sunt separate de procedura disciplinară desfășurată de universitate, iar acuzațiile formulate de procurori nu reprezintă o condamnare definitivă.