Alertă pe Autostrada A1! O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat în zona Sebeș

Un accident grav a avut loc miercuri seară pe Autostrada A1, în județul Alba, unde o cisternă care transporta acid sulfuric s-a răsturnat în afara carosabilului, pe sensul de mers Deva - Sibiu. Șoferul a rămas blocat în cabina autovehiculului și a fost scos de echipele de descarcerare, fiind preluat de medici în stare conștientă. Circulația rutieră a fost oprită pe direcția afectată, iar șoferii au fost redirecționați prin nodul rutier Sebeș.
Cisterna cu acid sulfuric s-a răsturnat pe A1, în zona Sebeș
Accidentul s-a produs la kilometrul 304 al autostrăzii, în apropierea municipiului Sebeș. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, cisterna ar fi lovit parapetul median, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.
Vehiculul transporta acid sulfuric, substanță care impune măsuri speciale de protecție în cazul unor astfel de incidente.
La locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. ISU Alba a trimis o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Ulterior, dispozitivul a fost suplimentat cu o altă autospecială de stingere și un echipaj CBRN din cadrul ISU Sibiu, specializat în intervenții care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.
Șoferul a rămas încarcerat, dar era conștient
În urma impactului, conducătorul cisternei a rămas blocat în cabina capului-tractor. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acestuia, iar după descarcerare bărbatul a fost predat echipajelor medicale.
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, șoferul era conștient în momentul în care a fost scos din autovehicul.
Primele verificări efectuate de pompieri au arătat că nu au fost identificate scurgeri de acid sulfuric din cisternă.
„În urma recunoașterii în teren, nu există scurgeri de acid sulfuric de la cisternă”, a transmis ISU Alba.
Chiar dacă nu au fost constatate scurgeri, intervenția se desfășoară cu respectarea unor reguli stricte de siguranță. Personalul aflat la fața locului utilizează echipamente speciale, iar zona este gestionată astfel încât să fie evitate eventualele pericole.
Trafic blocat pe sensul Deva - Sibiu. Șoferii sunt deviați prin Sebeș
Din cauza substanței transportate și a necesității evaluării riscurilor, circulația a fost oprită pe sensul Deva - Sibiu al Autostrăzii A1.
Centrul Infotrafic a anunțat că traficul este deviat prin nodul rutier Sebeș, aflat la kilometrul 304.
Autoritățile au precizat că reluarea circulației în condiții normale era estimată după ora 23:30, în funcție de evoluția intervenției și de evaluările efectuate de echipele specializate.