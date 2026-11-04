Alertă pe Autostrada A1! O cisternă cu acid sulfuric s-a răsturnat în zona Sebeș

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 nov. 2026, 23:47

Un accident grav a avut loc miercuri seară pe Autostrada A1, în județul Alba, unde o cisternă care transporta acid sulfuric s-a răsturnat în afara carosabilului, pe sensul de mers Deva - Sibiu. Șoferul a rămas blocat în cabina autovehiculului și a fost scos de echipele de descarcerare, fiind preluat de medici în stare conștientă. Circulația rutieră a fost oprită pe direcția afectată, iar șoferii au fost redirecționați prin nodul rutier Sebeș.

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